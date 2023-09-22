SCFI連3黑！老船長看多空 藏3點正面訊息

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【旺得富理財網 李宗莉】SCFI連3黑，本周續挫36.97點至911.71點，跌幅3.9%，下周將正式面臨900點保衛戰。陽明日前法說坦言，市場供需失衡持續，下半年難樂觀，但也透露過剩運力持續去化、美國線仍賺錢，以及油價回落減輕成本壓力等3點正面訊息，歐美淡季效應或有望縮短。法人則分析，長榮、陽明本季起免提未分配盈額稅，加上股息利息挹注，營運優於上半年。

代表貨櫃海運市況的SCFI（上海出口貨櫃運價指數）本周續跌，周跌仍逾3%，跌幅未見明顯收斂，也替貨櫃海運的第3季市況，再敲一記警鐘。

主力航線部分，本周歐洲線每TEU（20呎櫃）運價623美元，周跌35美元、跌幅5.32%；地中海每TEU為1217美元，周跌31美元、跌幅2.48%；美西線每FEU（40呎櫃）1790美元，周跌98美元、跌幅5.19%；美東線每FEU達2377美元，周跌173美元、跌幅6.78%。

陽明周三（9/20）線上法說時示警，全球仍受高通膨、高運能、升息等3大因素影響，市場供需失衡問題持續，加上第4季為傳統淡季，不容樂觀，後續觀察歐美感恩節、耶誕節等節慶產品消費情況，若有助於去庫存，可望縮短歐美淡季期間。

值得留意的是，陽明簡報資料顯示，近1年每TEU的平均運價，從去年7月2927美元一路下修，今年6月已跌至810美元，好在近期跌幅大幅收斂。至於各航線表現，目前毛利率拉回到接近疫前水準，且上半年本業持續獲利，但不同船商的業務結構、規模有差，陽明會持續追求改善獲利的空間。

展望運價後市，陽明指出，第3季東西向特別是美國線，運價開始穩住止跌，但大陸十一出貨潮不如預期，拖累近期歐美線運價再度下修，亞洲近洋線受大陸經濟不佳影響同步下跌，本季運價雖較上半年成長，但傳統旺季不若以往暢旺。

至於整體海運市場，陽明觀察業界情況則指，缺工缺料推遲交船進度，碳排新規加速舊船拆解，有助於去化過剩運力，加上第3季美國線運價反彈，目前雖回落仍有利可圖，還有油價較去年同期每噸少200、300美元，成本壓力減輕。

對近期巴拿馬運河嚴重乾旱，當局下達限航令，陽明則透露，貨櫃船因提前預訂過河閘門時段，享通行優先權和保障名額，船期安排上尚無重大影響，雖短期影響不大，但長期要看影響範圍有無擴大及天氣變化，將持續觀察當地降雨情況而定。

法人則認為，第3季歐美運價反彈，長榮、陽明等貨櫃雙雄不用再列未分配盈額稅，還有利息挹注，業績與營收有機會好轉。

以陽明為例，第2季稅後虧損1.3億元，每股虧損0.04元，為2020年第3季以來首見，但法人分析，陽明上季本業仍獲利，虧損主因是提列40多億元未分配盈餘稅導致，但本季起已明顯好轉。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。