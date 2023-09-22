登革熱影響觀光？ 台南觀旅局「提數據這麼說」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南市登革熱破8000例，觀光業者擔心疫情影響中秋節連假觀光，台南市觀旅局提出今年8月至9月中的電信大數據顯示遊客無顯著減少，台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，秋節訂房雖不如去年，幸尚未出現明顯的退房潮。

台南市旅宿、商圈業者對2015年登革熱大流行重創觀光產業記憶猶新，眼見今年疫情逐漸逼近萬例，業者憂心1周後的秋節連假觀光首當其衝。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，今年中秋訂房沒去年好，約有2成落差，除了登革熱，還受出國潮、遊客延後訂房時間等因素影響，預定疫情還需時間翻轉，不會快速降溫，最樂觀打算是維持去年水準。幸運的是今年尚未出現大批遊客因為登革熱退訂的風潮。

台南市商圈文化觀光總會理事長黃舜屏表示，雖然市府全力防疫，台南市今年疫情確實影響活動人潮，慶幸的是目前還在可控範圍，希望公私協力控制疫情，不要重蹈2015年覆轍。

為提升觀光產業信心，台南市觀旅局以電信大數據提出8月到9月中的遊客數量資料，與去年同期並無明顯下降，9月上旬還逆向成長3.7％，目前持續推動各項活動，包括台南好康券、新化區24日舉辦的虎頭埤水與綠嘉年華，29日在德元埤荷蘭村舉辦風車節與七股區30日起一連兩天的挖文蛤體驗。10月在鬧區還有赤崁萬神節、餐酒嘉年華等活動。

有小吃業者表示，2015年台南市觀光業是9月起連續3個月受到重創，台南市今年疫情在9月以後才逐漸升溫，整體觀光數據要等到年底公布才客觀。