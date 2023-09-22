立委質疑加熱菸審查「超前部署」 國健署回應了

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《菸害防制法》新法上路，加熱菸須經「健康風險評估」審查通過後才能輸入或製造。國民黨立委林為洲今天偕民團召開記者會，要求衛福部應比照美國萊豬、日本核食等重大議題，於立院說明審查流程、標準、專家組成等，避免修法淪為空談。國民健康署回應，目前共10家業者申請，在做成結論前，暫不對外公開審查會專家名單、審查會議情形等，未來如做成決定，將對外公開。

林為洲質疑，據了解，國健署8月下旬才完成公開招標，確定由財團法人安全衛生技術中心成立指定菸品專案管理團隊，該團隊至今仍在徵人，國健署卻說8月份已完成數次審查會，為何需要如此「超前部署」？

國健署菸害防制組長羅素英回應，依《指定菸品健康風險評估審查辦法》，已於今年5月成立審查會，邀集公共衛生、衛生政策、毒理學及其他有關專家，截至9月中已召開7場審查會。至於今年8月公開招標一事，是成立專案團隊協助安排開會等庶務工作，由國健署同仁和該團隊共同參與。

國健署統計，目前共有10家業者申請加熱菸專案製造或輸入，其中2家文件完備，已移交委員審查。為完善審查處理期限，國健署於8月25日公告，訂定處理期限為資料完備後、繳交審查規費次日起6個月，必要時得予延長6個月。

另外，董氏基金會憂心「健康風險評估」一詞嚴重誤導民眾以為加熱菸是「減害的菸」，尤其對於青少年影響甚大，但審查辦法中並未將「吸引20歲以下年輕人使用」之影響報告列為必要條件，呼籲政府亡羊補牢，後續確實監測青少年使用加熱菸人數。

羅素英說明，《指定菸品健康風險評估審查辦法》第3條有規範業者應檢附13項文件、資料及物件，完備後才能進入審查其中包括「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之有關資料」。國際上都很關注加熱菸對於特定族群的影響，國健署會持續蒐集國際資訊和經驗，並持續針對國內各級學校使用各類菸品的情形，並定期公布數據。 ★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。