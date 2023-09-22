岡山RK1捷運站招商，西基地先行

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因應高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段RK1站明年中完工啟用，RK1站東西兩側開發基地業於8月公告實施都市計畫，也代表北高雄區域的TOD大眾運輸發展進入新的里程碑，高市府捷運局22日起陸續公告東西基地的招商作業，並於22日先行公告西側基地的甄選投資人作業，全案未來配合捷運聯合開發連結RK1捷運站及台鐵岡山車站，雙鐵共構創造岡山軌道經濟新地標。

高雄副市長林欽榮22日表示，RK1西基地方整，土地規模約1,058坪，權屬100％為市有地，都市計畫使用分區為捷運開發區（建蔽率70％、容積率630％），該案基地位於北高雄科技產業廊帶的樞紐，透過捷運岡山路竹延伸線將串連沿線科學園區及各產業園區，包括高雄科學園區(路竹)、第二園區(橋頭)、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，長期而言，北高雄科技相關產業發展將帶來相當多的就業、活動及居住人口，引領沿線地區蓬勃發展，有益並於捷運沿線各站區TOD導向發展。

此外，RK1西基地為產業人流匯聚所在，近期高市府亦投入運動中心、高醫岡山分院、社會住宅等建設，考量到青年族群生活的協助，高市府已規劃於西基地設置公共托嬰中心，結合岡山市街豐富多元的生活機能，與周邊科技與傳統產業發展，帶動新一波的職住需求。

高雄捷運局長吳義隆表示，本案屬於分配建物所有權案件，預估開發量體可達12,300坪，未來開發總銷逾40億元，開發產品得由投資人於法令允許範圍內自由評估規劃，基地享有絕佳的交通優勢，期望透過本案讓捷運帶動岡山地區交通與經濟發展。

「高雄市大眾捷運系統紅線延伸線RK1站(西基地)土地開發案」，將於113年2月22日截止收件，預計10月中旬辦理招商說明會。