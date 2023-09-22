「2023 Color Taipei」10月開跑 搭觀巴在台北體驗彩虹旅行

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配合10月同志驕傲月及10月28日台灣同志遊行，「2023 Color Taipei」彩虹系列活動將在10月開跑，北市觀傳局表示，此次除有限量的彩虹觀光巴士遊程，也推出期間限定5條「彩虹小旅行」，此外，也串聯30家性別友善店家，推出期間限定優惠，歡迎國內外旅客到台北，感受平權友善的氛圍。

觀傳局表示，10月限定的「彩虹觀光巴士」遊程10月1日開跑，共3條路線、限量25趟，將走訪台北市同志友善的經典彩虹景點，如台灣大學、寶藏巖台北國際藝術村、二二八和平公園、捷運西門站6號彩虹地景等，並分別造訪台北最具指標性的同志酒吧，讓國內外旅客體驗台北不一樣的晝夜氛圍。

觀傳局也說，今年彩虹觀巴由變裝皇后擔任導覽人員，中文場次由舞臺表演功力十足的薔薇擔任，英文場次則是由精通國語的知名外籍變裝皇后E.l.l.o.r.y帶領外國旅客認識台北同志文化；彩虹觀光巴士單趟599元起，包含遊程、餐點與飲品，活動自10月1日至29日，旅客可把握機會至活動官網訂購。

此外，觀傳局也與多家旅行業者「KKday」、「島內散步」及「半伴旅遊」合作，於10月份推出5條期間限定「彩虹小旅行」，讓國內外旅客選擇以包車、大眾運輸或步行等方式，從歷史、藝術、在地文化的面向，認識台北的同志發展及城市故事。

觀傳局補充，今年同步串聯30家性別友善店家，推出10月1日至31日期間限定優惠，只要到訪貼有「2023 Color Taipei」的店家，憑彩虹觀巴票根消費滿額，就能獲得限量來店禮「Color Taipei彩虹掛繩」，凡報名彩虹小旅行或彩虹觀光巴士遊程，就可領取彩虹絲巾與友善店家大禮包，數量有限送完即止。

觀傳局表示，除了10月限定的Color Taipei系列活動，「台北旅遊網」設有「乘著彩虹去旅行」網頁專區，除了羅列台北十大同志友善地景，以及性別友善空間及店家的資訊，更詳細呈現歷屆台灣同志遊行及同志權益大事記，另外，「2023 Color Taipei」彩虹系列旅遊產品，即日起開賣，詳情請至活動官網或「台北旅遊網」網站查詢。