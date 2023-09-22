響應「世界清潔日」 台電守護金門海岸600人聯合淨灘

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台灣電力公司自1994年起響應「世界清潔日」，每年都會在中秋節前夕發起聯合淨灘活動，為全台守護最美的海岸線，今年正式邁入第30年。今(22)日上午串聯全台電廠、區處等共26個單位與地方團體，超過6500人橫跨10縣市15處海岸一同聯合淨灘；金門地區也號召600多人同步於金城雄獅堡海邊淨灘，為維護環境的永續發展共盡一份心力。

根據台電統計，近10年來該公司舉行聯合淨灘活動已超過150場次，出動逾7萬人次，累計已清除超過300噸垃圾，等同約1萬6千袋大型垃圾，減少超過600噸碳排量。

金門塔山電廠廠長楊清煌表示，今天是台電公司選定的全國淨灘日，包括在台灣本島、澎湖、金門及馬祖同步都有大型的聯合淨灘活動；而今年金門淨灘的地點選在雄獅堡海灘，也是因為此處擁有豐富的生態與自然景觀，加上緊鄰的金門大橋，是欣賞自然美景、生態和日落的最佳勝地，也是民眾熱門的拍照打卡景點，因此要在中秋節來臨前整理出美麗的海灘，讓民眾有個賞月的好去處，一起歡度佳節。

淨灘現場旁也設立許多宣導攤位，包括環保局海洋教育宣導攤位、台電除役選址溝通中心金門溝通小組、金門區營業處台灣電力APP，以及塔山電廠環境教育宣導攤位，期望透過實際行動，深植民眾對環境保育與節電的觀念。

台電也指出，今年將持續攜手董氏基金會，共同推動健康促進及憂鬱防治工作，每撿拾1公斤垃圾就捐出15元做公益，「淨灘也淨心」。據了解，此活動雙方自2013年合作以來，已有近3萬名學生受惠。