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不離不棄！投信連37日買超 史上第二長

投信不離不棄，22日再加碼買超台股集中市場19.51億元。圖／本報資料照片
投信不離不棄，22日再加碼買超台股集中市場19.51億元。圖／本報資料照片

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投信不離不棄，今（22）日再加碼買超台股集中市場19.51億元，累計已連37日買超，創下史上第二長連買紀錄，合計共買超達1,079.7億元，其中，新普（6121）及致伸（4915）都各連買50日以上，連買期間各買超達15,016張及31,330張。

台股21日跌破半年線，投信買盤也縮手，買超降至1.8億元，今天拱大買超近近20億元，達19.51億元，累計連37日買超，由於下周進入第三季季底作帳最後4個交易日，投信到底會作帳或結帳，備受市場關注。

據統計，投信對個股連37日以上買超計有11檔，以連買紀錄最長排到37日買超，依序為新普連55日、買超15,016張，致伸連50日、31,330張，佳世達連48日、48,304張，頎邦連46日、29,078張，矽創連46日15,382張，景碩連46日、12,368張。

以及瀚宇博連43日、19,124張，漢唐連43日、10,733張，瑞儀連40日、27,722張，精成科連38日、24,823張、力成連37日、19,454張，

此外，還有東和鋼鐵、欣銓、群光、長榮、和碩、聯陽、聯詠、台表科、瑞鼎、神基等，都各連20～32日買超，且買超都在2,200張至2.4萬張之間。

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