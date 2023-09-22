《國際經濟》別怕科技股卡「鷹」 有它將迎來新牛市

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投銀Wedbush知名分析師Dan Ives周四出具報告指出，聯準會將基準利率升得更高並維持高利率更長時間，這並不會讓科技業「脫軌」，因為龐大的AI機遇將帶動科技業加速成長。

聯準會周三會後宣布維持基準利率不變，但其最新發布的點陣圖表明今年可能再升息一次25個基點，並縮小預期在明年調降利率的幅度，令市場大失所望，周四美股三大指數連跌第3天，標普500指數和那斯達克指數創下6月以來收盤新低，標普500指數並創下3月以來最大單日跌幅。

聯準會自2022年起開始大舉升息，美股遭到拋售，科技股更是成為重災區。

Ives周四出具報告指出，現在不是為聯準會和宏觀經濟情勢感到害怕的時候，而是要在我們30年來即將看到最大規模的科技革命中「見樹又見林」。這場科技革命有利於科技股，而新一輪牛市也將展開。未來只要降息，再加上AI持續成長，應該就能開啟偏好風險的環境。

市場目前預期聯準會明年至少降息兩次。

他表示，科技業在未來12～18個月將看到由AI驅動像火箭升空般的成長，我們對科技股的看漲有增無減。基於AI龐大的發展潛力，輝達、微軟、Adobe等科技股的獲利展望已經被大幅上修。

此外，Ives表示，根據對企業IT支出所做的調查，到2024年，軟體和晶片支出將有所改善。