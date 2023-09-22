低碳先驅 常榮機械引進全台第一台全電力抓料機

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因應GRI淨零倡議、歐盟CBAM制度即將上路，以及台灣政府要求企業永續報告，ESG（環境、社會、治理）浪潮已經來襲。常榮機械斥資千萬引進德製Liebherr全電力抓料機，邀請首位買家、同時也是台灣上市公司的豐興鋼鐵，於9月22日（五）在常榮機械大園廠進行全台首次交機儀式，預計正式投入產線後，預計每年將可減碳96噸、等同於為台灣種植了8,000棵樹，不僅能實現零排放目標，更代表豐興鋼鐵對於社會責任與永續經營的堅持。

豐興鋼鐵為全球知名鋼鐵生產製造商，持續增加產能滿足全球市場的需求。有感鋼鐵生產過程使用高能耗設施，產生溫室氣體排放，無形中對環境造成影響。豐興鋼鐵勞安處趙桓丘處長表示，應對能源和環境挑戰，豐興鋼鐵選擇使用由常榮機械代理進口、也是台灣第一台的Liebherr電力抓料機，這是一項在台灣極具革命性意義的創舉，有機會運用電力抓料機創造減碳效益，將對ESG（環境、社會、企業治理）方面做出全電動環保減碳、自動化減少工安事故，未來不僅在環境、社會和企業治理方面會做出更大貢獻，更為台灣的工業發展開創ESG永續經營新里程。

堪稱台灣重型機具資深球探的常榮機械已深耕超過60年，專業評估及代理歐美日優質產品，提供台灣企業更先進、更實用的重型機具。常榮機械執行長阮信榮表示，響應政府節能減碳愛台灣，率先自歐美日等先進國家引進多款減能減碳、效能更佳、同時也適合台灣環境的設備，提供客戶更環保、更優質、CP值更高的選擇。

阮信榮指出，外行看熱鬧、內行看門道，一般人對於大型機具的觀感就是「哇！好大台」、「好炫」，而實際接觸到的人不多。重型機具是很特別的領域，不像商車、房車等接近消費市場。常榮機械代理的重型機具五花八門，舉凡運輸工具、建設機械、工兵機械、消防、救難、破壞、拆除器材、混凝土泵浦及空壓機等設備都可看得到常榮機械的影子。

阮信榮表示，研究重型機具是需要下非常多的功夫，除了能挑選合適的款式來台，更需要有堅強的後勤團隊，讓機具在保養上更加的便利。常榮機械擁有超過60年的基本功，擁有豐富的維修保養經驗，是資深球探也是最佳防護員，有完善且持續的維修服務，既給予機具最專業的照護，又能降低養護成本，希望提供國際水準以上的維修品質。