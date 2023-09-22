進口蛋煮成茶葉蛋「洗產地」？衛福部試辦改標示原產國

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進口蛋爭議不斷，農業部因為液蛋產地標示問題三度道歉。根據食藥署說明，帶殼蛋製成液蛋並非實質轉型，仍須標示原產地，而茶葉蛋有經過實質轉型，即使原料是進口蛋，煮熟後就可標示產地為台灣。但衛福部次長王必勝坦言「大家覺得怪怪的，國外來的蛋標示台灣」，因此已請食藥署和專家研議，決定針對超商賣場試辦輔導，請業者仍標示原產地，以減少民眾疑慮。

王必勝說明，以雞蛋來說，液蛋不是實質轉型，必須要標示產地，如果混合就要依比例順序標示；若做成滷蛋、茶葉蛋、糕餅等產品是實質轉型，則不需要標示原產地，例如糕餅原料除了蛋以外，還有麵粉、糖、餡料等，不需要一一把原料產地標出。

但超商、賣場常見的茶葉蛋、水煮蛋、溏心蛋，看起來仍是蛋的原型，卻屬於實質轉型，讓許多民眾難以理解。王必勝說，為減少民眾疑慮，昨天（21）已請食藥署找幾位食品專家討論，預計在民眾常去的通路試辦輔導，針對這些維持原型的蛋產品，不管有沒有實質轉型，都請業者依原產地標示。

王必勝指出，如果是有包裝的食品，標示上比較好執行，至於沒有包裝的產品，例如一整鍋的茶葉蛋，則可以壓克力牌等方式標示產地，「過去在豬肉、牛肉也有相關經驗，將參考這些經驗去做」。接下來要調查確定有哪些原型的蛋產品，並且需要時間和業者討論，試辦輔導上路時間未定，會盡快執行。