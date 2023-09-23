寶輝VILLAGE 定義「新生活 新台中」

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隨著國際城市發展日新月異，台中也正迎頭趕上，備受關注的國際總體城區開發項目-寶輝VILLAGE擘劃「NEW LIFE NEW TAICHUNG新生活 新台中」願景，洞察多元世代需求，於都會交通樞紐核心，一站滿足居住、工作、娛樂、社交、休閒、購物、美食、藝文等生活機能，不只讓人們擁抱更精彩的生活體驗，更引領台中邁向未來都會。

位於西屯中科特區核心，近8,000坪三塊完整街廓土地的寶輝VILLAGE，由寶輝國際莊園、世紀莊園及THE TOWER三座豪華住宅，以及不對外銷售並自有經營的商業空間，包含足以媲美東京表參道的沿街式商業-寶輝大道(福科路)串聯而成，更結合一座獨立五層樓的零售商業THE PLAZA，及對外開放的活動空間，連結便利交通樞紐，是台中唯一的綜合發展項目。

自寶輝國際莊園與世紀莊園50~75坪相繼登場，以「綠色健康」為訴求，佳評如潮，採分批釋出模式，現正持續銷售中。寶輝VILLAGE城區的三座豪華住宅定位，各自獨立各有不同特色的生活型態，滿足多元豐富的客層需求，而即將公開的「寶輝THE TOWER」以絕無僅有的「都會精品」為概念，規劃40、50、90坪，強調「垂直花園的豪華住宅」為訴求，不只提供生活便利性，又具有豪宅的隱密和安全，設有尊榮迎賓車道、室內溫水游泳池、專屬星空俱樂部、靜謐空中花園和專屬禮賓服務等奢華設施，兼具都會時尚、健康永續、科技生活的規劃設計，令人驚豔的都會奢華體驗，未登場即引發熱烈矚目。

寶輝建設洞察城市未來趨勢，聯袂株式會社日本設計(NIHON SEKKEI)，即東京麻布台Hills之總規劃團隊，攜手打造台灣第一也是唯一的綜合發展項目「寶輝THE TOWER」，聯手國際各領域頂尖團隊，形塑面向未來的都會生活，株式會社日本設計(NIHON SEKKEI)社長篠崎淳表示，寶輝VILLAGE即將為台中帶來獨一無二的全新生活方式。寶輝建設致力於轉變人們的生活體驗為品牌初衷，而寶輝VILLAGE擘劃「NEW LIFE NEW TAICHUNG」為願景，將為城市塑造全新風貌，引領國際生活型態，備受市場期待。