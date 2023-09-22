新台幣本周重貶近2角 短線站穩32元

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美國聯準會（Fed）政策利率不變，但暗示仍需進一步升息，Fed偏鷹談話牽動市場情緒，台北股匯22日再度同日下殺，新台幣兌美元開盤短暫走升後即轉貶，盤中繼續向32.2元價位靠攏，終場收32.126元、貶1.4分，匯價連六個交易日收黑，續創逾十個半月新低，市場激情略為消散，總成交量縮至15.385億美元。

隨Fed釋出鷹派訊息，高利率可能維持一段更長時間，美元指數應聲走揚，新台幣本周合計貶值1.98角或0.62％，為8月4日當周重貶3.01角後最大單周貶幅，新台幣周線收下連二黑。

根據央行統計，21日主要亞幣升貶互見，新台幣貶值0.04％最弱，其次為日圓貶0.01％，而人民幣升值0.04％、星幣升0.15％、韓元強彈0.22％。匯銀主管認為，新台幣近期相較其他亞幣更弱，除對後續升息預期心理外，也反映國內基本面不佳，加上股票逢高獲利了結，外資匯出帶動匯價貶值。

匯銀主管表示，「市場沒有想到Fed會這麼鷹」，去年10月的前波高點32.083元很輕易就貶破，台股繼續隨美股下跌，外資賣超台股並匯出，新台幣匯價短線已站穩32元價位，22日最低貶至最低32.194元；但市場對Fed談話反映暫告段落，外資匯出規模明顯縮小，「交易體感少了一半」，加上時序進入月底、季底，出口商拋匯賣壓不小，後續新台幣匯價有撐，應會逐步回升至32.1元下方。

匯銀主管指出，「短線來看，新台幣升值力道將大於貶值」，以出口商拋匯策略來看，在32.145元左右很願意進場拋匯「丟得很開心」，月底出口商拋匯旺季，加上央行近期盤中加強穩匯，且短期沒有重要題材帶動，新台幣短線先在32.07至32.23元區間站整，除非有新議題出現，要快速回到31元價位也有難度。

對於後續美元走勢，外匯交易員強調，預計美國將維持高利率一段時間，等市場消化完高利率情緒，大家確定升息結束，屆時將是美元最強時刻，後續若明確逐步走弱，其他貨幣才可能反彈，而整體關鍵還是看各國經濟表現，以目前美國經濟獨強，其他國家就看復甦狀況是否如預期，牽動各國貨幣表現。

就亞幣來看，交易員分析，大陸政策「快狠準」，但政策喊出來後，市場買不買單又是另一回事，激勵措施效果可維持多長久，目前還要觀望，人民幣短線仍是震盪偏弱；而日圓則是「跟著美國走」，近期貶向148價位，後續回測150，就看日本央行會不會出面口頭喊話。