觀光署與國貿局攜手業者前進新南向 展現會展吸引力

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為衝刺2023年來臺旅客突破600萬人次，並推動臺灣會議及獎勵旅遊疫後快速復甦，交通部觀光署於近日改制後積極部署，擴大國際觀光行銷，與經濟部國際貿易局攜手帶領會展及觀光產業相關業者參展，今（2023）年9月26日至28日於泰國曼谷舉辦之亞洲獎勵旅遊暨會議展（IT&CMA）聯合展出臺灣館及商務晤談，加強新南向市場客源復甦力道。

根據統計，2023年1-7月間，新南向18國因商務、會展及觀光目的來臺達80萬5,792人次，佔全球相同目的來臺總人次35.22%，為我國商務、會展與觀光產業之重要區域市場，值得積極投入行銷。

今年除我國外，韓國觀光公社、泰國會議展覽局，及香港旅遊發展局等皆積極參展，爭取會展客源市場。本次大會主題為會展獎旅合作夥伴關係對當地社區產生的正面影響，並將邀請專家針對大型郵輪復甦現況以及在新旅行時代對MICE結合郵輪的挑戰與展望進行演講。

本次臺灣聯合推廣團團員，共有16家臺灣會展業界指標性廠商，分別為2家專業會議籌辦公司（Professional Conference Organizer, PCO）、1家目的地管理公司（Destination Management Companies, DMC）、8家旅行社、2家飯店、2家場館及1家航空公司，將於今年9月26日至28日前往IT&CMA與各國買主進行交流，海外買主對臺灣展現濃厚興趣，廠商詢問度高，展前已預約近百組商務洽談。

今年臺灣館以強調全可回收之材料進行建館，落實永續精神；首次利用全像投影技術，透過立體影像生動呈現，及多部臺灣景點介紹VR 影片，展現臺灣成熟數位技術，讓買主以互動方式加深對臺灣的了解。

IT&CMA （Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia）是亞洲地區歷史悠久且重要的獎勵旅遊展之一，是亞太地區唯一同時集結MICE及企業旅遊兩大主題的活動。疫情前每年吸引來自61國家/地區，約1,570位會展專業人士參加，極受各國專業會展相關組織及公司重視。