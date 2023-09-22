全球資源有限成課題 美國黃豆產業運用創新思維打破困境

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現在全球正經歷著前所未有的巨變，眾多挑戰逐漸走進國際議程，「永續發展」已成為其中之一。聯合國於2022年發布《2022年永續發展目標報告》中指出，全球各種挑戰已波及糧食、營養、環境等多個核心議題，將永續發展目標置於危險邊緣。對美國黃豆農民而言，解決這些挑戰的方法可能就潛伏在他們的農田中。

在食品領域方面，美國黃豆農民透過有效地利用土地、水資源和能源，減少溫室氣體排放，同時極大改善土壤健康。同時，他們的永續生產實踐也有助於應對全球食品安全議題。美國黃豆粉在畜禽養殖和水產養殖中，為動物提供優質營養來源。同時，由於它具有更高品質的蛋白質、更佳胺基酸含量和消化率，以及更穩定營養組成成分，能有助於動物生長，提供充足可靠、可負擔、永續的動物蛋白供應。

在工業領域方面，美國黃豆產業不斷開發黃豆及其產品的應用場景，提供更環保的解決方案。美國黃豆及其產品廣泛應用於橡膠、纖維、塗料、溶劑、塑料、潤滑劑、黏合劑等多種產品生產，市面上已出現1000餘種黃豆基產品。

在能源領域則是目前全球約80％能源和66％發電來自化石燃料，能源生產和供應行業是全球溫室氣體排放的主要來源，約佔總排放量的35％。交通運輸部門也幾乎完全依賴於化石燃料，佔總排放量的1/4。

相對於以化石能源為基礎的柴油，以黃豆油為原料生產的生物柴油可以減少高達86％的溫室氣體排放，使車輛、飛機和設備以更清潔方式運作。美國黃豆產業正引領著生物燃料行業的創新，為全球可再生能源市場提供永續選擇。

美國黃豆代表著永續發展的未來。隨著美國黃豆在全球市場中的應用不斷擴展，美國黃豆農民和整個產業始終積極創新，提供多種解決方案，應對全球重大挑戰，造福後代且共建更美好未來。