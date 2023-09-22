全球年銷量4,600萬瓶的IF 100％椰子水強勢登陸全家

全家便利商店將引領風味新浪潮，推出來自泰國的IF 100%椰子水，即日起隆重登場。將純粹、自然的滋味帶入大家的生活中，無論是想要清涼解渴，或是追求原汁美味，IF 100%椰子水都是你不可或缺的選擇，此次IF 100%椰子水兩瓶優惠活動，讓大家不管在何處都能爽爽喝，享受清甜的好滋味！

IF 100%椰子水以高比例青椰精心調配而成，帶來清甜爽口的風味。不僅在市場上廣受好評，更贏得了「食品界米其林」iTQi、A.A.Taste Award國際風味評鑑獎一星，以及2023年國際品質標章特級金獎，彰顯其卓越的品質，不僅在本身的品質上有著傲人成績，在與其他知名品牌的合作中也有著豐富的創新，與知名咖啡連鎖品牌「路易莎」聯名合作，推出爆款生椰美式及生椰拿鐵，為消費者帶來更多選擇，也和人氣手搖品牌「五桐號」合作，共同推出多款爆款飲品，將風味提升至新的高度。

全家便利商店喝IF 100%椰子水清涼解渴。圖/業者提供

IF 100%椰子水在全球年銷售量達到4,600萬瓶，無論是在都市街角的繁忙中，還是戶外陽光下的悠閒時光，IF 100%椰子水都是清涼的最佳夥伴，讓大家在炎炎夏日中保持舒爽。此次全家便利商店推出IF 100%椰子水兩瓶優惠75元活動（原價45元/瓶350ml），即日起至10月3日，在全台多間門市進行，藉著全家便利商店的推出，大家可更輕鬆地享受到這份泰國風味的清新饗宴。