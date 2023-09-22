台灣經貿網前進印尼雅加達美容展 為我商搶攻美麗商機

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印尼雅加達美容展（Indo Beauty Expo）於9月21日至23日在雅加達國際展覽中心（Jakarta International Expo）盛大登場。今（112）年有來自印度、印尼、韓國、台灣、泰國等逾200家廠商參展，搭配精采演說、美妝保養示範等系列活動，三日展期預計吸引1萬名買主到訪，較2022年成長25%。台灣經貿網攜手25家會員的優質產品及型錄閃耀登場，適合濕熱氣候的美妝品、貓掌造型的護唇膏等，開展第一天就引起當地買主超高詢問度。

美容展中，台灣經貿網偕我商展出保養品、紋眉機、燙睫毛器、染髮霜、養生茶、酵素等24件產品，詢問度最高的熱門產品包括保養滴劑、茶樹抗痘精華、護唇膏、純粹酵素、染髮霜。例如，花漾怡媛展出專為濕熱氣候女性肌膚設計的保養品牌PuraVida，清爽不黏膩又能迅速吸收的特性，打中許多印尼買主所需；愷締思（CATISS）展出超級卡哇依的貓掌護唇膏和貓掌護手霜，可愛又療癒的「貓掌肉球」造型瓶器，吸引許多買主上前洽詢合作機會。此外，印尼知名連鎖藥局Apotek Roxy對英維股份有限公司（ING Biotek）的Vida純粹酵素也表示高度興趣。Vida純粹酵素已在印尼的電商通路販售，透過本次展出在印尼市場的知名度又往前邁進一大步。

印尼是全球第16大經濟體，2022年GDP突破1.3兆美元，是東協十國中唯一的兆元經濟體，同時，印尼人口高達2.78億，是全世界人口第四大國，平均年齡中位數約30歲，且有愈來愈多中產階級的印尼消費者願意將可支配所得投入於美妝產品。根據Statista Market Insight報告指出，印尼的美妝產業2023年上看80億美元，以個人護理用品為大宗（34.1億美元），其次為保養品（22.6億美元）、彩妝用品（18.5億美元）、香水（4.3億美元），且接下來五年（2023-2028）年均複合成長率預計達4.58%。

台灣經貿網為替我國美妝業者爭取更多商機，延伸線上線下整合OMO效益，於展前進行多元數位行銷推廣，為本次參展的25家優質會員推升曝光效益，並線上設置「台灣經貿網美妝專區」（https://beauty.taiwantrade.com/），同步展出囊括1,200家廠商、超過1萬件優質產品。

由經濟部國際貿易局指導，外貿協會營運的台灣經貿網（Taiwantrade.com），是彙集最多臺灣出口廠商資訊的國家級B2B入口網站，為國外買主搜尋臺灣產品的首選平臺。我商可運用多達14種語系的專屬企業網站展示產品，同時運用線上交易功能，讓全球買主直接線上下單，採購樣品零時差。

台灣經貿網除了提供即時商機，亦提供如視訊採購洽談、影音內容製作、VR虛擬展間、關鍵字投放及SEO優化等多元數位行銷服務，本年度更推出「VR環球GO」核心產業館數位行銷方案，使用WebVR技術呈現企業與產品資訊，大幅提升買主體驗及企業品牌形象，有意拓展外銷市場的企業可加入台灣經貿網尊爵VR會員，立即享有會員專屬服務，免付費客服洽詢專線：0800-506-088。