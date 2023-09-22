Fortinet 攜手台灣西門子強化關鍵基礎設施資安防護

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全方位整合與自動化網路資安領導廠商 Fortinet®（NASDAQ：FTNT）日前宣布與台灣西門子攜手合作，將多項 Fortinet 資安解決方案整合至西門子智慧建築管理平台 Desigo™ CC。雙方透過在智慧基礎建設與資安防護的豐厚經驗，以及領先業界的技術優勢，共同強化台灣關鍵基礎設施的數位韌性，全面守護智慧城市安全。此項整合方案目前在台灣已應用於智慧車站，供站務人員進行遠端控制及連線管理，未來更將持續擴展應用範圍，落實台灣關鍵基礎建設智慧化的資訊安全。

Fortinet 台灣區總經理吳章銘表示，「智慧城市是當今全球發展的重要趨勢，但在推動關鍵基礎設施連網與智慧化的同時，其資安防護更不可忽略，才能確保城市運作的韌性。本次合作運用西門子在智慧基礎建設領域深耕超過30年的前瞻科技與專業經驗，整合 FortiGate、FortiCloud、FortiSIEM 等 Fortinet 由 AI 驅動的網路安全解決方案，讓台灣的關鍵基礎設施除了運用先進技術實現數位化轉型，更能具備高度成熟的資安防護，全方位驅動智慧城市的數位安全。」

台灣西門子智慧基礎建設維護處協理王蜀英指出，「西門子長期致力於協助企業數位轉型，憑藉 Desigo™ CC 平台在智慧基礎建設的技術優勢，結合 Fortinet 領先業界的威脅防護，助力台灣強化關鍵基礎設施的營運效能與安全管理。我們很高興能透過這樣的合作夥伴關係，攜手 Fortinet 以創新科技持續為用戶創造價值，並加速台灣實踐智慧城市與數位化轉型。」

Fortinet 與台灣西門子整合方案目前在台灣已應用於智慧車站，供站務人員進行遠端控制及連線管理，落實台灣關鍵基礎建設智慧化的資訊安全。

Fortinet 與台灣西門子聯手合作將多項 Fortinet 資安解決方案導入西門子智慧建築管理平台 Desigo™ CC 後，關鍵基礎設施管理者經由 Desigo™ CC 進行遠端連線時，Desigo™ CC 內建由 AI 驅動的 FortiGate 新世代防火牆（NGFW）將針對關鍵基礎建設的外部使用者和內部應用程式間建立屏障，同時實施嚴格的進出管控，僅開放經過授權或特定類型的 IP 與設備進行服務存取及對外連線。管理者亦可透過雲端安全管理服務 FortiCloud 確認設備是否出現流量異常，全面落實關鍵基礎設施的遠端連線安全。

此外，進階用戶更能運用 AI 強化的新一代資訊與事件管理系統 FortiSIEM，統整多方日誌記錄與資訊，提供更廣泛的資安和網路維運可視性，並整合 FortiGuard 全球威脅情資服務，聯動資安與網路基礎設施，自動攔截異常的系統存取或內部嘗試的對外可疑連線，讓管理者在第一時間掌握潛在的威脅與駭客攻擊發生，進而有效強化關鍵基礎設施的資安防護。

Fortinet 與台灣西門子積極開拓 Fortinet 解決方案結合智慧建築管理平台 Desigo™ CC 的落地應用，現階段台灣已有智慧車站導入此技術，用於遠端控制與連線管理。透過智慧化操作，站務人員只要在車站內的綜合監控工作站，甚至利用手機、平板電腦等行動裝置，即可透過 Fortinet 提供的安全連線及資安防護，輕鬆遠端控制車站電扶梯、電梯、鐵捲門及照明等設備，不僅大幅提升站務人員的工作效率與營運管理體驗，同步確保智慧城市基礎建設功能升級後，擁有堅實的資安防護。

當智慧城市的概念在台灣蓬勃發展，Fortinet 與台灣西門子將積極聯手推進其它關鍵基礎建設安全防護再升級，為台灣交通運輸、醫療機構、政府部門等關鍵基礎設施，提供更安全可靠且具備高效能的智慧管理架構。Fortinet 也會持續與台灣西門子探索更多合作可能，致力為台灣建立安全的數位環境。

Fortinet 亦將參與 9 月 22 日至 25 日登場的2023 台南自動化工業展，展示 Fortinet 如何透過領先業界的全方位 OT 工控資安解決方案，為監控中心、自動化設備、運輸與綠能發電等南台灣科技工業廊帶重點產業，提供最高層級的工控系統安全防禦，強化關鍵基礎設施營運安全。歡迎負責 OT 場域安全維運與相關業務的工程師、專業人士、顧問及部門負責人報名參與 Fortinet OT 資安巡航攤位導覽，由 Fortinet 技術顧問獨家分享最新的產業趨勢洞察和安全部署策略，以及 Fortinet 全面、整合與自動化 OT 工控資安解決方案，守護台灣科技聚落的最佳實踐亮點。

活動資訊：2023 台南自動化工業展（Tainan Industrial Automation Exhibition）

 時間：2023 年 9 月 22 日至 9 月 25 日

 地點：大臺南會展中心（台南市歸仁區歸仁十二路 3 號，台南高鐵站旁）

 攤位編號：1323

 攤位導覽報名連結：https://event.fortinet.com.tw/automation-tainan-2023/#register