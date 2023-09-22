白沙灣野放歸海 綠蠵龜、玳瑁重回大海懷抱

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新北市動保處日前於白沙灣海水浴場野放海龜，讓救援綠蠵龜及玳瑁重回大海的懷抱，由於綠蠵龜及玳瑁均屬1級瀕臨絕種保育類動物，為強化保育效能，動保處與中華鯨豚協會及各單位合作，對於海龜救援、收容、醫療、野放有良好模式，並在北海岸設置49處鯨豚海龜救援站，訓練新北藍海先鋒隊，進行專業擱淺動物救援任務。

動保處指出，先前查獲違法私養的綠蠵龜及擱淺於金山海岸的玳瑁，經收容、養傷及復健已逐漸恢復健康，經3次檢驗評估終於達可野放標準，日前在救援團隊見證、祝福中重新回到大海棲地。

中華鯨豚協會表示，今年5月接獲海洋委員會海洋保育署通報，林姓民眾於貢寮區馬崗一處水產工廠內，非法飼養綠蠵龜，動保處會同警方、鯨豚協會人員前往現場查緝，依《野生動物保育法》將林男移送法辦。

鯨豚協會指出，該隻查緝綠蠵龜因背甲覆蓋大量海藻與人為長期飼養引發營養不均，不符合就地野放標準，因此送至鯨豚協會海龜救傷站執行檢傷及復健工作。理學檢查下動物疑似患有肺炎，但外觀、體態與血檢無異常，收容後2個月後個體活動力與食慾良好，已達野放標準。

另1隻擱淺於金山海岸的玳瑁，被發現背甲有少量附著物，且纏網擔心嗆水造成呼吸道感染可能性。理學檢查下無發現明顯異常，血檢也無異常，在X光下發現疑似線性異物在消化道中，經過多日觀察及追蹤，確認線性異物未堵塞腸道，收容後1個月不斷排線，近期X光確認並無再發現線性異物，且個體活動力與食慾良好，已達野放標準。

動保處表示，民眾若是在海岸邊發現擱淺的鯨豚、海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將通報救援團隊，共同維護野生動物保育工作。違法獵捕海龜，依《野生動物保育法》最高可處5年有期徒刑、拘役或科或併科100萬元罰金。