新光三越吳昕陽：月底Diamond Towers開幕 業績有望超過920億

新光三越總經理吳昕陽今（22日）出席中秋媒體餐敘，表示針對近來通路的重磅話題：台北東區「Diamond Towers」開幕一事，應該很快就將在9月底試營運，這也是新光三越近年來最重要的分店，商場占地4500坪，雖面積不大，但對於百貨意義很重大，也是結合數位和實體的新嘗試，整體商場氛圍、裝潢及商品面都是獨家的，其中三分之一以上的品牌也是東區獨家，請消費者敬請期待。 新光三越去年（2022年）整體業績886億元，吳昕陽曾訂下今年920億元的目標，喊出要創下歷史新高，而統計至今年8月底止的業績，目前是持續成長，成長也達兩位數，面臨即將到來的年底周年慶大檔，原今年預估的920億元業績目標，應該可以順利達標、甚至超過目標。 即將試營運的台北東區「Diamond Tower」百貨，座落於台北忠孝復興站黃金地段，緊鄰遠東SOGO復興館。吳昕陽提到其商場餐飲也是一大特色，包括日本橋玉井、小小樹食、初魚鐵板燒集團新品牌「li teppanyaki」、米其林主廚新餐廳品牌「Restaurant 3」，及冠軍興波咖啡等，相信能與市場同業做出區隔。 吳昕陽也強調，做出市場差異化，就不用怕被瓜分市場，未來新光三越也會繼續嘗試不同的開店模式。