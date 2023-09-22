史上頭一遭！債券天王：美債恐跌第3年

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】PIMCO前投資長兼共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，就算聯準會已經完成升息，債券投資者的苦難也還沒結束。

在周四刊出的投資展望撰文中，昔日有「債券天王」之稱的葛洛斯表示，由於通膨僵固和政府大撒幣導致赤字不斷擴大，債券市場將迎來前所未見的連續第三年虧損。他形容美國政府的財政支出就好像「搭著直升機撒錢」。

已經從資產管理事業退休的葛洛斯提醒投資人減少持有美國公債和公司債，並建議可考慮加碼「業主有限合夥」（Master Limited Partnerships,MLP）股票。

MLP股票也在交易所買賣，這類公司主要聚焦於石油與天然氣等自然資源，並提供較高的殖利率和稅負優勢。

葛洛斯是在周三聯準會公布利率決議之前撰寫這篇文章。

聯準會周三宣布維持基準利率不變，其最新發布的點陣圖暗示今年可能再次升息，且高利率可能維持更長的時間。

受此影響，周四美國公債價格進一步走跌，美國10年期指標公債殖利率飆升逾13個基點，報4.492%，創下2007年11月以來新高。對利率走向更敏感的2年期債息升至5.202%，創下2006年來新高。

根據彭博社的數據，繼2021年下跌2.3%、2022年創下史上最大跌幅12.5%之後，今年截至周三（9月20日），美國公債價格已經下跌0.6%。

此外，葛洛斯在文章中重申日前在彭博Odd Lot播客（Podcast）提到為什麼即使聯準會在明年降息，美國10年期公債殖利率也可能不會跌破4%的幾個論點。

首先是不斷膨脹的政府赤字正在推升消費者支出，使通膨變得難以抑制。截至本財政年度前11個月，美國的公共赤字已經達到約1.5兆美元。

在超過30兆美元的在外流通公債中，約有30%將在未來16個月內到期。最重要的是，聯準會將出售其持有的約1兆美元債券。試問，誰會以現有的殖利率水準來購買它們?

此外，葛洛斯認為美國10年期公債早已反映通膨率回到2%的世界，而美國的利率也可能受到外國債券市場的影響，如日本，其公債殖利率仍然「人為的」偏低。