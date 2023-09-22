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溫州甌海區三孩家庭 最高可領31.68萬養育補貼、購房補貼132萬

  • 中時即時 李文輝
溫州甌海三孩家庭最高可領31.68萬養育補貼、購房補貼132萬。（澎湃新聞）
溫州甌海三孩家庭最高可領31.68萬養育補貼、購房補貼132萬。（澎湃新聞）

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澎湃新聞22日報導，浙江又一地區明確二孩、三孩的生育養育補貼金額。三孩家庭一年最高可領7.2萬元（人民幣，下同，約合新台幣31.68萬元），加購房補貼最高30萬元（約合新台幣132萬元）。

據溫州甌海區委全面深化改革委員會近日印發《關於推進人口高品質發展的24條舉措》，當地從9月24日起，對符合條件的戶籍家庭生育一孩、二孩和三孩的分別發放一次性生育補貼1000元、2000元和3000元；符合條件的戶籍家庭生育二孩、三孩的，最高可領3.6萬元、7.2萬元養育補貼。 根據新政，符合條件的甌海戶籍家庭按政策生育二孩的，每年最高可領養育補貼1萬2000元（含育兒補貼6000元，家庭托育券6000元，家庭托育券按實際入托月發放）；生育三孩的，每年最高可領養育補貼2萬4000元（含育兒補貼1萬2000元，家庭托育券1萬2000元，家庭托育券按實際入託月發放）。育兒補貼按年發放，直至三周歲。 此外，2024年9月1日之前，甌海將對符合政策的戶籍二孩家庭購買區內新建商品住房給予購房款3％的消費補助，符合政策的戶籍三孩家庭購買區內新建商品住房給予購房款5％的消費補助，最高不超過30萬元。2024年9月1日以後的政策另行研究。配租公租房時，根據房源籌集情況，對符合政策生育的戶籍三孩家庭，依申請可優先實物配租，未達到低收入家庭標準的，比照低收入家庭標準發放租賃補貼。 為提升托育水準，新政鼓勵「衛生中心專業辦」「社區社區配套辦」「幼兒園托幼一體辦」「機關單位帶頭辦」「企業單位鼓勵辦」「社會機構市場辦」六種辦托模式，新建社區將按每千人10個以上托位的標準配置托育服務設施。到2025年，千人托位數達5.55。同時，探索幼兒園托班收費與社會辦普惠性托育機構收費銜接制度，原則上公辦幼兒園托班收費標準不超過幼兒園收費標準的2.5倍。 加大教育資源普惠供給方面，甌海今年將實現新居民子女申報公辦中小學就讀100％統籌安排，2024年實現公辦幼兒園100％開展托育，2025年實現義務教育階段學生100％午休躺睡。 甌海是溫州四大主城區之一，去年實現生產總值805億元，至去年末戶籍總人口47萬7822人，比上年末增加4603人；去年出生人口2949人，死亡人口2308人，自然增長率為1.35‰。

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