雲林偶戲節精彩登場 布袋戲電音趴震撼你的視聽感受

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2023雲林國際偶戲節將於虎尾高鐵特定區舉辦開幕音樂會，首次以DJ電音為主秀，吸引年輕人參與第21年的老字號偶戲節；此外，10月7日將有由五洲小桃源掌中劇團、太日樂集攜手合作的布袋戲版本「魔戒」，穿插女高音唱曲，每場限座500人，精彩可期不要錯過。

第21年登場的雲林國際偶戲節主題「偶戲萬花筒」，拆解布袋戲元素與其他藝術融合，讓年輕人看到傳統布袋戲現代新潮的一面，24日起至10月10日在虎尾同心公園、雲林布袋戲館、高鐵特定區、台灣戲曲中心展現。

率先登場的是24日、25日在虎尾同心公園舉行的第五屆青年金掌獎比賽；10月2日至6日是第17屆金掌獎、以及縣內國中小學的「小金掌」比賽團體演出。

為吸引現代民眾靠近布袋戲，9月29日晚間首次舉辦布袋戲電音趴，邀請知名DJ融合布袋戲、雲林、電音、燈光、歌唱、Coser（角色扮演真人版）元素，在虎尾特定區演出，開演前維持布袋戲團野台戲傳統，先扮仙半小時，隨後演出2小時，呈現布袋戲「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」的千變萬化。

10月7日的布袋戲《魔戒》是另一大亮點，雲林縣文觀處鼓勵新題材、新製作的布袋戲劇場，繼前年的《魔豆》、去年的《魔笛》，今年以布袋戲演出魔戒，國樂取代華格納的歌劇，但又維持女高音唱曲，演出者是雲林五洲小桃源掌中劇團、太日樂集，演出地點在雲林表演廳，上、下午各一場，為使觀眾有最佳視野，限量500席，可現場排隊索票。

文觀處長陳璧君表示，10月7日下午3點半在虎尾市區將有千人踩街，包括紙風車、荷蘭、哥倫比亞、德國、義大利表演團隊、全台偶戲大聯盟團隊、藝文扎根學校、社區等一同踩街為國慶連假活動揭開序幕。當天晚間7點紙風車劇團將在高鐵特定區首次以傳統布袋戲、結合真人舞曲、數位特技演出《哪吒鬧龍宮》。

縣長張麗善表示，雲林縣府帶頭與12個有布袋戲團的縣市簽署「偶戲大聯盟合作備忘錄」以發揚布袋戲文化，縣內的布袋戲扎根計畫也持續進行，迄今已有1萬多個小學生體驗過布袋戲，為發掘日後新的「黃海岱」、「黃俊雄」、「黃文擇」而準備。