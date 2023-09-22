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紀念品開箱！「翡翠騎士」伴隨「純金之聲」歡度國慶

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國慶主持人莊惠琪及大會處長曹守全一起亮相112年國慶禮賓紀念品。（內政部提供／游念育台北傳真）
國慶主持人莊惠琪及大會處長曹守全一起亮相112年國慶禮賓紀念品。（內政部提供／游念育台北傳真）

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112年國慶大會禮賓紀念品公開亮相，由慶籌會大會處長曹守全及國慶大會主持人莊惠琪主持開箱記者會，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽及徽章外，特別推出限量開箱，提供給每位受邀參加的貴賓；另外，也將於「中華民國讚國慶」臉書舉辦抽獎活動，讓熱情關注國慶大會的民眾，有機會獲得國慶紀念品，歡慶中華民國生日快樂。

莊惠琪說明，今年獨家推出重量不到200克的超輕純鈦杯，特別選用屢獲德國IF、Red Dot、台灣精品等設計獎的台灣在地廠商，國慶純鈦杯外型採下方上圓的設計，體現方正、端莊、堅強包容的台灣精神，並融入今年國慶主視覺設計元素，充分展現鈦金屬細膩質樸的工藝美感；另外這次國慶貴賓帽，選用寬大帽簷的戶外休閒帽款，採用特殊立體剪裁，結合國慶主視覺環帶設計，使帽型戴起來更為精神挺拔，兼具創意美感與防曬及防潑水等實用性。

莊惠琪指出，今年國慶禮賓紀念品，將於國慶大會現場發送給受邀的來賓，希望讓每位來賓留下難忘的回憶。另為讓一般民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」追蹤粉專、回答問題、公開分享活動貼文再tag兩位朋友，將抽出50名幸運兒贈送限量國慶紀念品，抽獎訊息即將推出，歡迎全民一起關注參與。

曹守全補充說明，今年國慶表演亮點，除了上次公布的「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」及「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」外，慶籌會與中華文化總會，特別邀請美國加州洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」參加國慶盛會表演，他們常受邀在美式足球賽前表演，擅長節奏輕快拉丁曲風，樂器統一採用亮眼金色，有「純金之聲」稱號。這次來台參與國慶表演，要讓國人感受美式的熱情奔放，一同祝福中華民國生日快樂。

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