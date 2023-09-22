南臺科大前往宿霧參加台日菲跨國校際專題研習營

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今年南臺科大電子系楊峻泓與電機系施金波兩位老師帶領3系共10位學生，參加菲律賓聖荷西雷克萊特大學 (University of San Jose-Recoletos, USJ-R)舉辦一年一度的暑期跨國專題研習營 (International PBL, iPBL)，延續2022年太陽能技術基礎，制定五天的活動主題為「Smart Farming 2023」，以智慧農業打造跨國、跨校、跨文化的軟硬體系統整合學習體驗。

從2019年開始，南臺科大的iPBL活動除了該校師生外，陣容還有日本的大阪工業大學、菲律賓的聖何塞-雷科萊托斯大學共同參與，提供三校師生更緊密的交流。菲律賓USJ-R資訊學院院長Jovelyn Cuizon表示，今年由菲律賓富士通 (Fujitsu)公司贊助活動過程所需的太陽能板、感測器、微控制器，並建立一間網室提供智慧農業所需的場域測試，學員們對此更感受到活動規劃的用心，也讓企業對社會和環境的責任落實。

該屆跨國專題研習營共計有45位成員參加，菲律賓聖荷西雷克萊特大學特別安排英語系10位學生助教，替南臺科大與大阪工業大學的學員進行10小時的出國行前英文語言課程教學，介紹菲律賓當地文化、食物、景點等，並由三校共同頒發證書給英文助教，以茲鼓勵。

南臺科大電子系助理教授楊峻泓表示，iPBL活動共有5組，每組混合編組包含菲律賓、台灣、日本等學生，將智慧農業主題分為電路組裝與配線、微控制器程式和雲端數據資料視覺化顯示等功能。在這個跨國合作的環境下，每個小組的成員必須共同協作，動腦思考並動手解決專題工程問題，不僅是一個對專業知識和技能的考驗，同時也是一個對團隊合作和溝通能力的挑戰，因為學生來自不同國家，他們必須用英文作為主要的溝通語言，克服語言障礙，確保順利完成任務。更重要的是，此活動為學生提供體驗跨國合作的樂趣與挑戰，在國際化的學習環境可有助於拓寬學生的視野，提高他們的國際競爭力，為未來的職業生涯打下堅實的基礎。

南臺科大校長吳誠文表示，頂尖大學著重研發分析設計，而南臺科大可以從實務實作能力來出發，電子系、化材系、電機系與機械系的「箍桶式新工程教學實驗法」，在全國150多所大專校院中的工程類科系脫穎而出，南臺科大獲「教育部新工程教育實驗及建構計畫」第二期(112年至116年)的推薦，更是全國大專校院工學院唯一通過四件的學校，參加今年iPBL的成員就有8位來自教育部計畫補助的專班，工程的細節沒有透過實務操作是無法領會，都需要有實務磨練，因應未來產業發展與人才需求，吳校長也進一步連結南臺科大、陽明交大與緯創資通三方，以科技大學、研究型大學及全球布局產業，同時解決實作、學理與產業需求，以培育未來產業人才。