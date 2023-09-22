美商子公司通美晶體 獲中國商務部鎵、鍺相關物項出口許可

大陸界面新聞22日報導，美國半導體晶圓製造商AXT當地時間20日發布聲明稱，其中國子公司通美晶體，獲得中國商務部授予的初步出口許可，可恢復向部分客戶供應砷化鎵和鍺基板。聲明表示，通美晶體繼續與中國有關部門合作，尋求為更多客戶獲取必要許可。

報導稱，中國商務部新聞發言人何亞東在9月21日的例行新聞發布會上回應稱，管制政策正式實施以來，商務部陸續收到企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請。目前，經依法依規審核，中方已批准了符合規定的若干出口申請，有關企業已獲得兩用物項出口許可證。中國商務部將繼續依照法定程式對其他許可申請進行審核，並作出許可決定。 大陸集微網22日報導，美國半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司通美晶體已獲得初步出口許可，可以向某些客戶運輸砷化鎵和鍺基板，這些是晶片製造的關鍵化合物。通美晶體在一份聲明中表示，將繼續努力為更多客戶獲得許可。 總部位於美國加州、在中國設有製造工廠的AXT公司今年7月表示，在中國商務部、海關總署宣布從8月開始對特定金屬實施出口管制後，該公司尋求繼續從中國出口鎵和鍺相關物項的許可。 自中國7月3日宣布針對鎵和鍺材料的新出口管制規定以及隨後於8月1日實施這些規定以來，AXT表示，通美一直在與中國有關當局努力合作，以確保其理解並遵守所有新的鎵和鍺出口管制中規定的內容。 公司還表示，通美將繼續與中國有關部門合作，為更多客戶獲得必要的許可，以便能夠按照所有出口管制法規恢復向這些客戶運輸砷化鎵和鍺基板。 數據顯示，中國占鎵供應的94％和鍺供應的83％。這兩種金屬在晶片製造、通信設備和國防等領域具有廣泛的專業用途。鎵用於化合物半導體，它結合了多種元素以提高電視和手機螢幕、太陽能電池板和雷達的傳送速率和效率。鍺的用途包括光纖通信、夜視鏡和太空探索——大多數衛星都採用鍺基太陽能電池供電。