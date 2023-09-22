台電高美溼地淨灘撿拾1.4公噸垃圾 驚見這一物全傻眼

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台電公司22日串聯全台電廠、區處，逾6500人橫跨10縣市15處海岸一同聯合淨灘，台中主場則動員600人，共撿拾1414公斤垃圾，其中赫見瓦斯鋼瓶。經濟部次長兼台電代理董事長曾文生表示，希望透過淨灘活動辦理環境教育，大家一起維護台灣環境。

台電淨灘活動台中主場串聯周邊龍泉國小、龍津國小、龍津高中及環保志工隊等單位約340人，加上台電同仁共近600人一同參與淨灘，期望透過實際環保行動帶動環境教育。

曾文生指出，選擇高美溼地淨灘是因為台中港這塊腹地有很多國公營企業，台電也是其中一員，希望透過淨灘活動辦理環境教育，一起守護環境。

600餘人頂著烈日，不畏酷熱天氣在海角明珠彎腰撿拾垃圾，垃圾種類琳瑯滿目，其中更赫見瓦斯鋼瓶，令人直搖頭；現場共撿拾資源垃圾（可回收）980公斤、一般垃圾（不可回收）355公斤以及其他垃圾79公斤。

台電指出，全台15場次淨灘共動員逾6500人，共撿拾1萬1320公斤垃圾；自2013年起累計清除近238噸垃圾，相當於1.2萬袋大型垃圾（以承重19公斤計算），等同減少約490噸二氧化碳產生。

台電表示，電廠因發電運轉需冷卻水，常會設在海邊，故平時定期清理海洋垃圾、漂流木等，確保機組可穩定供電。另今年持續攜手董氏基金會，每撿拾垃圾1公斤就捐出15元，共同推動健康促進及憂鬱防治工作，淨灘也淨心，自2013年合作以來，已幫助近3萬名學生。