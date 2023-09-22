廢液晶玻璃變身多孔吸附材料 環管署邀集業者觀摩

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環境部環境管理署南區環境管理中心為了讓轄區內業者能提升廢水處理技術，於20日跨區到彰濱工業區，參訪已成功轉型使用工研院開發多孔隙廢液晶玻璃作為廢水處理吸附材質的電鍍工廠，並汲取奈米化技術相關經驗，使原本廢棄的液晶面板玻璃可以改造為具有多孔隙吸附能力材質，使到場參訪的業者體驗製程省水、節能又降低廢水及廢棄物處理成本的新技術，收穫滿滿。

過去電鍍業、金屬表面處理業及製造業因為廢水處理費用占生產成本中相當高的比例，廢水處理操作技術不佳或成本考量未使用足量處理藥劑，造成放流水檢出不合格率相當高，甚至鋌而走險暗管偷排廢水污染環境水體遭裁罰停工。

環境管理署南區環境管理中心主任石秉鑫表示，南部地區有些河川流域及區域，如二仁溪、鹽水溪流域或是岡山、路竹、湖內一帶，是電鍍業、金屬表面處理業及金屬製造業的產業聚落，密集的事業群排放廢水，對於河川水體形成沉重的負擔。為了整體改善南部地區河川水域水質，整合相關產官學界的資源，從參訪列管事業為點，橫向串聯政府機關行政管理為線，到河川流域列管事業多面向輔導查核管理，點線面全方位為南部地區河川水質改善而努力，因此特別邀請南部地區業者跨區到中部參訪，親身感受省水減廢的新科技應用。

從父執輩接下電鍍廠的黃氏兄弟指出，現在電鍍廠的經營成本跟以前相比提高不少，廢水排放標準日趨嚴格，為了符合放流水標準，過去的作法是以加入各種捕捉劑或螯合劑處理廢水，但藥劑費用是一筆不小的成本，加入越多藥劑就會產生更多廢棄污泥，污泥處理費也逐年增加，惡性循環的結果很難有競爭力，甚至無法接到國際訂單；現在看到實際成功運用新技術處理廢水的電鍍廠，給自家電鍍廠有明確改善的方向，而且能跟政府機關與同業間有良性互動與交流。

從事金屬表面處理業的林小姐表示，過去受限於同行相忌的限制，幾乎不會到其他相近產業的工廠參訪，這次環境管理署主動邀請事業到已經成熟運用新技術的同業參訪，看到因為採用廢液晶改製過的吸附材料，大幅節省製程用水，降低廢水處理的負擔，有助於降低公司整體營運成本。

環境管理署強調，未來也將持續辦理類似的污染防治新技術推廣交流，以提升產業整體環境污染改善技術運用並藉此改善民眾生活環境品質。