7家業者5家用勤億液蛋！ 藍議員憂巴西蛋恐流入竹市

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台灣市售蛋龍頭廠商「勤億蛋品」傳出液蛋使用「巴西蛋」引發關注，新竹市議會國民黨團22日也開記者會，質疑進口蛋品流向，要求市府徹查。市府表示，由於該廠商產品為新竹市主要液態蛋品來源，市佔率達8成，初步查核結果，未查獲巴西、土耳其進口蛋製成調味液蛋流入市面。

新竹市議會國民黨團包括市議員陳慶齡、黃美慧、張祖琰及吳旭豐今開記者會，質疑巴西蛋恐入侵新竹，要求民進黨說清楚講明白，也要求市府徹查流向。

吳旭豐指出，昨日勤億蛋品遭揭發，為巴西蛋的大買家，根據黨團追蹤了解，發現新竹市大多數的液蛋，都來自於勤億，且市府回覆目前已查了7家，就有5家是用勤億的液蛋；張祖琰也呼籲中央、地方政府查明真相，未來務必加強蛋品的通路稽查，確實掌握產地標示及流向。

陳慶齡說，勤億公司發表聲明自打嘴巴，明顯欺騙所有市民及廠商，明明根據紀錄從6月至9月份勤億總共進了600萬箱的進口蛋；黃美慧也說，為了配合中央政策的蛋商們，承受的經濟損失、商譽受損及食安疑慮，這些損失要向誰求償？

有關勤億蛋品傳出旗下液蛋使用巴西蛋，新竹市衛生局指出，該公司於稱其產品為「100％國產」，按勤億蛋品所轄衛生局調查，實有替農業部代工170多萬顆由巴西蛋進口蛋品製成液蛋。另，該公司又向農業部買進790多萬顆巴西、土耳其進口蛋製成調味液蛋。經初步稽查，市面尚未查獲該批產品，若有查獲將依《食品安全衛生管理法》從嚴開罰。

市府也密切掌握各地衛生局液蛋代工廠查核情資，依據勤億蛋品所稱，該公司所收購之巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫」做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，並未挪作他用。

衛生局立即與該公司所轄衛生局調閱相關資訊，追查進出貨數字及是否符合食安法規，並連日稽查轄內賣場、超市、超商、市場、烘焙業、團膳工廠等場，檢視生鮮蛋品外殼完整性、有無破裂、汙垢黏附或發霉及包裝標示有無品名、原產地或有效日期。

市府表示，該廠商產品為新竹市主要液態蛋品來源，約市佔8成，但初步查核結果，未查獲該批調味液蛋流入市面 。