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三重消防分隊公辦都更分回87戶住宅 預計2024年動工

  • 中時即時 陳慰慈
新北三重消防分隊廳舍老舊加上缺乏防災防震機能，財政局推動「三重消防分隊周邊公私有土地」公辦都更，預計2024年動工。圖為模擬圖。（新北市財政局提供）
新北三重消防分隊廳舍老舊加上缺乏防災防震機能，財政局推動「三重消防分隊周邊公私有土地」公辦都更，預計2024年動工。圖為模擬圖。（新北市財政局提供）

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新北三重消防分隊廳舍老舊加上缺乏防災防震機能，財政局推動「三重消防分隊周邊公私有土地」公辦都更，基地面積約0.21公頃，規畫興建1棟地上17層、地下4層的住宅辦公大樓，更新後市府將分回消防分隊辦公室、87戶住宅及公共托育空間，受贈約223坪的公益設施空間，預計2024年動工。

財政局表示，三重區光興段1008地號等17筆土地都市更新事業暨權利變換計畫案，22日經都市更新及爭議處理審議委員會審議通過，基地鄰近捷運台北橋站及光興國小，擁有便利生活機能，因現況三重消防分隊廳舍老舊、防災防震機能缺乏，經市府評估決定以公辦都市更新方式，重塑辦公環境及改善消防人員勤務空間，更新後消防分隊持續於原址服務，維護地區救災安全。

財政局說，本案透過公開評選機制，徵選川悅建設股份有限公司擔任實施者，規畫興建1棟地上17層、地下4層的住宅辦公大樓，採用銀級綠建築及智慧建築設計，妥善規畫開放空間及防災動線，並以簡潔造型及灰白色系為設計主要元素，以期與周邊環境能夠融洽並存。

財政局表示，本案除透過公辦都更方式，主導辦理市有土地活化及廳舍重建，更於推動期間辦理多場都更公益講座，希望讓市民瞭解都更權利變換估價、都更稅務、智能住宅及強化社區防災機能等概念，引導民眾參與都市更新，帶動地區都更效應，期盼公私協力共同創造宜居城市。

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