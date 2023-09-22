「潮州郡守館」失火後搖搖欲墜 公所喊話：不要放任歷史建築死去

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屏東潮州鎮有棟建於日據時期的「潮州郡守館」，在荒廢10餘年後，終於去年取得歷史建築資格，並於今年9月由國防部移撥給鎮公所、計畫朝特色公園發展，不料，修復款還沒通過先遇火警，原已不堪的建築更加殘破，對此，公所向中央喊話，「不要放任歷史建築死去」，盼盡快撥下5500萬經費修復。

潮州鎮公所表示，潮州郡守館屬於高等官第三種官舍，占地約300多坪、整體格局完整，不僅具有「廣間型」及「雙邊走廊型」的空間配置，還因應南台灣的氣候條件衍生出「陽台殖民地樣式」的日式傳統官舍特色，是目前日據時期高雄州僅存的郡守官舍，有稀少性與代表性，所以公所很積極想將它保存下來。

公所主祕王建元指出，潮州郡守館自從沒人居住後，至今荒廢超過10年，建築歷經數個颱風、雨季以及蛀蟲的侵襲後，早已殘破不堪，但公所肯定它對地方文史及文化觀光的重要性，因此多年來不斷與相關單位協商，終於去年在縣府文資所協助提報下，通過文資審議成為歷史建築，公所也於今年9月承接國防部移撥，正式接管。

不料，公所才剛送出「潮州郡守官舍歷史建築修復及再利用」採購案，向中央申請約5500萬修復經費、計畫以重現往日光景打造特色公園之際，修款經費還沒通過就先遇火警。

王建元無奈道，公所接管潮州郡守館時，建築體相當殘破，所以特地搭設鋼架棚暫時替它遮風擋雨，沒想到疑似工人施工不當導致火警，所幸損失面積僅1成，且是可恢復的狀態，但這一燒也讓他警覺到，歷史建築的修復不能等，尤其是損壞嚴重的。

王建元分析，若流程走得順利，從發包設計到完工最快也要2年，反之就要拖更久，而今潮州郡守館已是搖搖欲墜的狀態，若中央不盡快核准撥款修復，就是變相地放任歷史建築死去，這是地方不樂見的。

王建元強調，難得有公所自願、主動接管歷史建築，並積極想要修復它，中央應該要支持力挺，而不是地方一頭熱，這有違政府標榜維護歷史文資的本意，因此希望中央重視潮州郡守館的修復，一起搶救瀕死的歷史建築。