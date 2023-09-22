「心球覺旅─國際插畫暨文資藝術療癒展」 文化資產園區登場

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文化部文化資產局今（22）日於文化資產園區1916工坊舉辦「心球覺旅─國際插畫暨文資藝術療癒展」開幕活動，展覽同步於文資園區1916工坊、中市和平區自由國民小學、中市東區樂業國民小學及中市博屋瑪國民小學等地展出！

該展集結了國際插畫家及國內知名文化資產新秀，期望透過文化平權的概念，讓偏鄉地區民眾亦享有文化教育的受教權與良好環境。

本次展覽結合世界各國的文化故事，並邀請「義大利波隆那國際兒童書展」國際知名插畫獎獲獎插畫家，匯聚包含台灣在內共計14個國家、41位插畫家、198幅作品，透過創作者獨特的視角，展現出世界各國的文化資產風貌，並將旅遊故事集結於此次展覽之中，希望帶給觀賞者豐盛的視覺饗宴。

為呼應精彩的展覽內容，本次展覽選擇以「心球覺旅」作為年度主題，期能帶領觀者隨著插畫家的畫面題材展開想像，沉浸遨遊在各種不同的心境作品之中。

文化部文化資產局長陳濟民表示，台中文創園區於2018年轉型為文化資產園區，是一種將文化資產與創意設計進行跨領域的整合及展現；而此次展覽與偏鄉地區學校合作設置衛星展區的方式則落實了文化平權政策，展示諸多多元而充滿想像力的藝術展品，提供偏鄉學童充滿美感的學習環境。

陳濟民也提到，此次展出多件榮獲國際性插畫獎項肯定之作品，其創作者以插畫結合圖文、思想、創意，並採取視覺化方式呈現有形及無形文化資產，讓民眾可進一步感受文化資產的獨特魅力。

除了展出國際級插畫作品外，本次也特別邀請台灣文資新秀代表，包括李善愔、林思翰、林禹彤、夏仙、莊駿良、許匡匡、陳佩吟、陳琇萍、黃寶緯及楊淳淳等共10位文資新秀作品同步在1916工坊展出，其作品運用傳統工藝技法結合現代插畫及美學，將無形文化資產之獨特面貌，以當代語彙呈現於藝術之中，重現傳統文化的美好與活力。

配合文化部「振興計畫─校外文化體驗」政策，串聯文化部所屬的藝文場館及周邊場域，提供文化體驗內容，帶領學生走出校園，培養在校學子對文化藝術的興趣和感知，今（22）日下午於文化資產園區也迎來第一批彰化縣內安國小學童至1916工坊進行校外文化體驗。

文資局表示，未來也歡迎各縣市政府文化局(處)踴躍申請至文化資產園區進行校外文化體驗。