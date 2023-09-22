長興8月自結獲利月增92.97％、年增75.42％

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伴隨油價推升下游備貨需求，長興（1717）自結8月稅前盈餘3.5億元，月增92.97％，年成長75.42％，創近15月新高，每股稅前盈餘0.3元；前八月稅前盈餘12.78億元，每股稅前盈餘1.09元。三大事業部門下游需求陸續升溫，營運已逐步脫離底部，下半年優於上半年的期待。

長興是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共24個。除在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，持續深耕材料產業，開發高端產品應用。

長興表示，原油價格上漲推升需求，出貨量增加，8月營收月增17.01％，年成長2.19％，創近9個月新高。因產品價格反應成本上漲、稼動率提升、產品組合優化，8月毛利率拉高，營業利益較上月翻倍至3.3億元，年成長75.68％，烘托稅前盈餘創近15個月新高。

展望後市，長興指出，市場預期產品價格上漲，下游客戶拉貨意願轉強，合成樹脂、特用材料出貨顯著拉高。受惠大陸基礎建設需求，下半年業績將有所支撐。電子材料方面，乾膜光阻出貨略有成長，仍期待PCB產業景氣復甦；載板設備真空壓膜機穩定貢獻營收獲利。