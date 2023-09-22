崑山科大校長率團赴菲洽談海外招生據點設立

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配合教育部「促進國際生來臺及留臺實施計畫」，崑山科技大學正積極在菲律賓建立海外招生基地和教學據點，為台灣的教育國際化貢獻心力。李天祥校長於9月19日再度率領學校國際處和國際學院主管，親赴菲律賓進行計畫推動洽談，此次出訪獲得菲律賓當地南三寶顏省省長與國會議員對計畫的認同，彰顯了教育部在推動國際教育合作方面的卓越努力，為國際教育注入新動力。

崑大李天祥校長此行宣導教育部新型產學專班並致力於推動菲律賓基地的設置，當天特別在馬尼拉當地邀集了台灣與菲律賓重要代表進行深入的交流與討論，出席人士包括菲律賓南三寶顏省省長Victor Yu先生、國會議員Grace Yu女士和其相關幕僚，駐菲律賓台北經濟文化辦事處的教育組組長、經濟組組長、領務組副組長、菲律賓台商美德醫療集團的總經理等業界代表皆共同參與。

會談核心內容包括如何推動計畫等，南三寶顏省省長Victor Yu先生及該選區眾議員對於台灣政府為菲律賓提供優質的來台留學教育及就業機會深表讚賞，認為這將有助於跨國文化交流，同時為學生開啟更廣闊的學習和就業機會。李天祥校長也親自邀請Victor Yu先生及Grace Yu女士來台參訪，以深入了解台灣的技職教育特色和環境，兩位嘉賓皆表達高度意願，並計劃於今年11月下旬帶領該省多位市長訪台。

這場交流突顯台菲雙方和業界攜手合作的積極態度，期待未來能進一步深化這些國際合作關係，為兩國學生和教育機構提供更多互惠互利的機會，攜手共創國際教育的美好未來。