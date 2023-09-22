易遊網霸氣認賠！高雄晶英房價疑錯標 最低1折起全履約

易遊網今（22日）凌晨傳出高雄知名飯店「晶英國際行館」疑似錯標房價，每晚原價近萬元的住宿價格，被網友發現在易遊網上標為每晚含稅2710元，明年1月至6月間依淡旺季及會員等級，都出現超低價格，如此大的差價也引發許多民眾「好康相報」爭相搶購；對此，易遊網在稍早霸氣宣布將全數履約。 易遊網發出聲明稿指出：「作為台灣最大訂房平台，致力提供旅客最佳服務與安心保障，因此，今凌晨於易遊網平台預訂到高雄晶英國際行館特殊價格且成功完成付款之消費者，易遊網將全數履約，以維護消費者權益，敬請旅客放心。如有任何訂單問題，請消費者與易遊網客服洽詢。」 面對訂房、訂票網站，遇上價格有誤的狀況，各家業者處理態度大不同，有些業者大方認賠，也有業者不認帳。例如先前日籍航空公司全日本空輸（ANA）出現BUG機票價，一開始稱將全認賠，沒多久後大反轉，改為取消並全額退費，引起譁然。 因此，這次易遊網出現晶英國際行館的超低房價，許多網友雖有搶購，還有網友訂到旺季而享等同於近1折的超殺價格，但仍對易遊網最後是否會因故取消訂單而抱有疑慮。而現在易遊網爽快承諾將全數履約，令許多人大呼「好霸氣」、「負責態度讓好感度大加分」，對易遊網來說可說是企業形象大提升。