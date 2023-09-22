EMO展台廠大展伸手力拚訂單走出低谷

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全球最大規模的德國漢諾威工具機展（EMO）18日起盛大開展，台灣144家工具機及零組件廠商在臺灣機械公會帶領下，全力展出業界最高規格的五軸加工機、車銑複合工具機、智慧自動化生產線與各類智慧化零組件，精銳盡出，包括友嘉、東台、台中精機、程泰、大立等大廠開展後相繼傳出捷報；機械公會與外貿協會也協助達佛羅、榮田、豪力輝與大光長榮等4家廠商發表應用在風力發電產業、高效能加工的最佳解決方案，參展業者在展期中全力搶單，期望能締造出9億美元以上的佳績，引領台灣精密機械產業走出低谷。

機械公會今年由監事會召集人莊大立與秘書長許文通等人率團參加為期6天的EMO展，展覽期間並與貿協秘書長王熙蒙、駐德代表謝志偉大使等人訪視參展廠商，為他們打油加氣，期待能接獲大單，走出不景氣陰霾。

機械公會秘書長許文通指出，EMO展因新冠疫情睽違4年再度舉辦，本屆總計吸引來自全球各地超過42個國家1,964家廠商前來參展，台灣共有144家廠商報名參展，僅次於地主國德國、中國與義大利，排名居第四大，也是非歐洲國家的第二大，該展可望吸引來自全球超過10萬位買主前來參觀採購，挹注龐大的商機。

為協助參展廠商開拓歐洲市場，機械公會與外貿協會在展期中辦理創新產品發表會，集結達佛羅、榮田、豪力輝 大光長榮等4家業者發表新產品，針對風力產業、高效能加工提供最新解決方案，吸引許多專業媒體及買主前往參加。在發表會現場，同時推廣2025年台北國際工具機展（TIMTOS），在歐洲完整呈現台灣工具機產業的全新量能。

本屆EMO展以「展望未來」為主軸，延伸淨零碳排（NET ZERO）與永續發展等議題，台灣參展大廠也全力呼應展出相關內容，包括一、可提升客戶生產力的自動化服務：從設備和流程的自動化處理、搬運系統及自動化生產輔助系統，來解決全球人力短缺的問題。二、提供新的生產技術：可協助客戶端進行更快的產品開發、更小的批量與更彈性的生產，包含航太、半導體、新能源車的零件加工解決方案。三、淨零碳排永續發展：提供不同的工具來優化製造流程，包含節能生產、永續供應鏈和安全工作場所設計的預防方法與解決方案，以協助客戶掌握資源優化和創新回收管理，來因應新的法規或全球協議。

另外，今年EMO展延續2019年設立新創公司專區的做法，共有來自全球12個國家、近60家新創業者展出創新技術及服務，諸如AI智慧技術、數據管理分析、提供製造業者量身打造創新解決方案等，期打入生產技術新市場，建立良好的合作鏈結，為原已發展成熟的工具機產業注入新氣象。

依據德國工具機製造業公會（VDW）今年8月28日發表的最新報告指出，2023年上半年德國工具機產業無論在生產、銷售及國內需求等方面都表現良好，稼動率／產能利用率達90％，從業員工數也有3.1％成長率，未來市場可望溫和成長。