新光三越吳昕陽：東區新店將登場 全年營收拚衝破920億

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為加速上市之路，新光三越不僅本月底要插旗台北東區的Diamond Towers新店將試營運，新光三越總經理吳昕陽22日透露，預計明年中南部還有新據點登場，且目前評估據點還包括新北市、桃園市與台中市等地區。

吳昕陽強調，疫後內需市場持穩，儘管國境開放、出國人潮大增影響高端消費客單，但整體今年以來營收年增率仍達兩位數，對於即將開出台北東區新型態店與週年慶挑戰仍具信心，預計全年有機會突破920億元營收目標，再創歷史新高。

新光三越插旗台北東區的新型態店Diamond Towers（以下簡稱DT）為睽違十年新作，他認為賣場雖僅有4,500坪，但耗費時間與規劃難以估計，在一切合法合規前提下才會試營運，吳昕陽強調，DT新型態店意義重大，打破過往百貨思維，而以符合在地生活社交中心提案來規劃。

吳昕陽在國境解封後密集走訪歐洲倫敦、美國紐約、日本東京等地，了解各國百貨零售業在疫後的轉變，他觀察到，歐美的百貨零售業沒有太大變化，但若以紐約來說，賣場朝越高端、越專精的方向發展，與台灣發展生活化截然不同，新光三越一直以「Life Style（生活風格）提案」做為定位，自許成為「Living Center」（生活中心），為消費者提供最新、最適合的商品與服務，線上與線下虛實整合並進，新光三越希望能夠打造出一個被消費者、廠商「信任」與「依賴」的生態圈。