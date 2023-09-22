金屬加工廠採取智慧移電措施 4個月省下134萬

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用電大戶懂得智慧用電，就可節能又省錢！南投縣草屯鎮1家金屬加工廠今年5月起響應「智慧移電」計畫，8月統計4個月較去年同期用電量減少40％，電費節省超過134萬元，台電南投區處盼其成為企業戶用電表率。

台電今年開始實施「新尖離峰時間電價」及「高壓以上用戶擴大夏月期間」措施，台電公司南投區處特別成立推廣小組，鼓勵大用戶「智慧移電」，希望鼓勵用電大戶改變用電習慣，可節能省電又可省錢。

其中草屯鎮1家金屬加工製造業者在接受輔導後，今年5至8月份與去年同期比較，夜尖峰移轉用電合計1203.67瓩，用電量減少40％，節電29萬4000度，減少32％電量，電費節省134萬3900元，成效相當顯著；台電南投區處處長張毓哲特別前往拜訪業者表達肯定，也將以該廠模式作為典範提供其他業者學習。

草屯金屬加工製造業者負責人孫永良說，今年在訂單沒有衰退、電價結構有所調整，再加上夏季用電延長1個月等多元因素下，降低營運成本顯得格外重要，沒想到在配合將夜尖峰(18時~22時)之最大耗電設備運作時間移轉至非尖峰時段22時以後使用，另將二段式改為三段式時間電價計費，且儘量不要在「紅色」尖峰時段區塊用電，不但大幅節省電費也達到節電之雙重效益。

台電南投區處處長張毓哲表示，因應太陽光電等再生能源併網增加，電力系統負載尖峰已從以往的白天中午時段移至晚上18時~22時，自今年1月1日起實施新尖離峰時間電價後，台電推廣小組會拜訪甚至複訪大用戶提出移轉夜尖峰用電之輔導建議，也協助分析適合選用最適契約容量等相關資訊。

台電建議大用戶儘量在非尖峰時段用電，減少在尖峰時段用電，提供各類行業別移轉夜尖峰用電之各種型態與方式，使大用戶在夏季用電高峰期(5月16日至10月15日)做好各項用電自主管理，協助用電大戶不僅可大幅降低電費支出，還可對整體夏季抑低用電尖峰負載管理亦有所助益。

張毓哲提醒，高壓以上用戶大戶可利用高壓用戶入口網站，查詢用電歷史紀錄及試算最適契約容量等，據此調整用電行為，以利節電及節省電費支出；另也可掃描QR code查詢簡要電價表、行業別移轉用電建議及需量反應負載管理措施內容等資訊。倘用戶如有用電、電費或節能服務等問題，可透過台電客服專線1911洽詢，亦可至台電公司各服務據點尋求專人解說服務。