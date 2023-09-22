同級唯一純電跑旅 Volvo C40 Recharge

408hp極致純電性能、流暢絕美外型、引領車壇的安全本色，讓Volvo C40 Recharge問世即一鳴驚人！隨著全新年式C40 Recharge上市，VOLVO國際富豪特別攜手新生代天才演員王淨與C40 Recharge強勢登場，其中全新Volvo C40 Recharge Single Motor售價201萬元；全新Volvo C40 Recharge Twin Motor售價則為232萬元。

王淨即以如此自帶鎂光燈的獨特氣場，和全新Volvo C40 Recharge相互輝映著。結合斯堪地那維亞設計精萃，C40 Recharge俐落流暢的斜背跑旅外型與空氣力學設計尾翼渲染強烈運動氛圍，雷神之鎚 LED 頭燈、序列式尾燈設計、全景式玻璃車頂造就極簡美學。出眾的外型下蘊含不容忽視的實力底蘊，其408hp 的極致純電動能與零百加速 4.7 秒，搭配 668 公里的強勁純電續航力，直流快充 28 分鐘充至 80%，寧靜駕馭下無須妥協。C40 Recharge 亦秉持品牌永續精神，選用 100% leather free 內飾設計，以靈感來自於斯堪地那維亞半島海灣深水域的峽灣藍色結合再生塑料打造永續材料製成的地墊，另也深受瑞典首座國家公園「阿比斯庫國家公園」內交錯的地景啟發，以透光內飾板交錯的幾何色塊與線條重現錯落有致的地貌形態，詮釋 VOLVO 友善環境的品牌精神。

全新C40 Recharge提供二款選擇，其中C40 Recharge Single Motor售價201萬元；全新C40 Recharge Twin Motor則為232萬元。

「第一眼看到 C40 Recharge，直覺是他一個很有個性的車款，除了車身線條設計很搶眼外，峽灣藍的內裝設計與阿比斯庫地形圖飾版是最吸引我的，尤其日落後自然光漸弱時，阿比斯庫地形圖透出微微舒服的光線，讓我一個人在車內空間時感受到沉穩的安全感，不只是在車內，而更像是在能好好放鬆、和自己對話的的大自然懷抱中。」王淨在初次見到 C40 Recharge 就對其北歐以人為本的設計美學留下深刻的第一印象。

王淨表示，最喜歡C40 Recharge的安靜程度和Harmon Kardon音響，尤其低音部份細節滿滿。

對於初次長期擁有電動車，王淨也表示C40 Recharge 在充電這塊突破了自己過往的想像。「我很驚訝，對於充電我非常上手! 原本蠻焦慮擔心和朋友去戶外野溪溫泉玩完回不來，後來發現根本是我多慮了，一路有 Google 車載的電量提示幫助我克服里程焦慮外，回到台北市發現電力其實還是很夠用，而且路上充電站蠻多，充電 APP 介面操作起來也都直覺好上手，漸漸熟悉電車後更能放開心胸去感受擁有電動車的便利性和步調，這讓我真心大推 C40 Recharge 給身邊親朋好友。」

Volvo C40 Recharge 是國內純電世代第二款力作，在斜背外型設計下創造有別以往的視覺張力，跑旅氛圍更讓喜愛運動氛圍的買家愛不釋手。全新年式更升級優化電池容量達 82 kWh(Twin Motor)，以 408hp 最大出力更享 668 公里的最大續航里程，10%~80% DC 充電時間更縮短為 28 分鐘，搭配 Google 車載資訊娛樂系統在 OTA 幫助下能即時更新車載軟體與 APP，讓車與日常生活結合更為緊密，並為品牌 2030 純電化目標，以自信之姿與天生實力邁出搶眼一步。