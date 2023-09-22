2023建大輪胎盃 泰國選手喬雷達奪冠

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2023建大輪胎盃今天爭冠之戰，今天(9/22)在台豐球場完成最終回合賽程，30歲泰國選手喬雷達(Chonlada CHAYANUN)靠著第17洞抓鳥，最終交出71桿，以兩桿勝差的三回合總桿209(-7)桿摘下冠軍！獲得54萬元冠軍獎金以及由達方電子提供的冠軍副獎BESV智慧動能電輔車一部。這是喬雷達繼2018年中國信託女子賽之後，贏得台巡賽的第二冠；也是建大輪胎盃舉辦這十屆以來，繼2017年薩萊朋之後第二位奪冠的泰國選手。

今天打出當日最低桿68桿的黃靖急升上來，以三回合總桿211(-5)桿與靠著最後一洞抓鳥穩定交出72桿的陳子涵，共同並列第二名；前兩回合居於領先的石澄璇一下場狀況連連，也是靠著最後兩洞連續抓二鳥、力挽濤瀾(74桿)，與今天交出70桿的日本選手立浦琴奈和今天交出72桿的泰國選手普琳娜潘(Preenaphan POOMKLAY)，以三回合總桿212(-4)桿並列第四名。

六暉控股股份有限公司特別加碼贊助10萬元予成績最佳前三位台灣選手，今天由建大工業楊啟仁董事長頒發並列第一位的黃靖、陳子涵各獲得4萬元(平分原第二名3萬元和第一名5萬元)，第三位石澄璇獲得2萬元。

泰國好手帕查拉朱達(P.K. KONGKRAPHAN)連續三天都打出71桿，以三回合總桿213(-3)桿獨列第七名。陳敏柔(68桿)、洪玉霖(70桿)、業餘選手林潔恩(71桿)、陳萱(74桿)和泰國選手凱妮雅(Kanyanat SAITHIP，72桿)，五人以三回合總桿214(-2)桿並列第八名。林潔恩也獲得最佳業餘選手獎，獲得由達方電子(BESV)提供的電動自行車一台，由TLPGA台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞頒發獎杯及獎品。

今天最終回合賽事精華，今晚11-12點將於博斯高球二台將以錄播方式播出，歡迎球友屆時打開電視收看。