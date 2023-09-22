前往主要內容
工商時報LOGO

SCFI運價連三黑 搶貨殺價聲隆隆

大陸十一長假前、後出貨無力，航商為節後進入淡季囤貨，搶貨殺價聲隆隆！圖／Unsplash
大陸十一長假前、後出貨無力，航商為節後進入淡季囤貨，搶貨殺價聲隆隆！圖／Unsplash

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸十一長假前、後出貨無力，航商為節後進入淡季囤貨，搶貨殺價聲隆隆！上海出口貨櫃運價指數SCFI連三黑，22日最新一周報價續跌3.9％至911.73點，歐美主要航線皆墨，美西、美東線每40呎櫃運價各下跌6.78％、5.19％，歐洲、地中海線每20呎櫃運價各下跌5.32％、2.48％。

多家貨代業者表示，黃金週的到來就意味第三季傳統旺季的結束，更何況今年第三季旺季不旺，船商主要靠技術性控艙一路支撐運價。據稱，美西南線控艙達3成以上、美西北線也逾2成，節後進入第四季傳統淡季，加上新增運力拉高，可能抵銷更多減併班效應，運價恐更易跌難漲。

至於歐洲線更發愁，除了持續受到通膨、戰爭影響，即將進入冬季能源需求花費增加，恐排擠可支配所得，進一步削弱歐洲市場購買力，加上大型貨櫃新船主跑歐洲線，業界預估運價還可能走弱，唯跌價空間已有限。

SCFI最新報價，上海到歐洲每20呎櫃運價623美元，下跌35美元、周跌5.23％；到地中海每20呎櫃運價1,217美元，下跌31美元、周跌2.48％；到美西每40呎櫃運價1,790美元，下跌98美元、周跌5.19％；到美東每40呎櫃運價2,377美元，下跌173美元、周跌6.78％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台灣高通傳裁員2成 資遣費曝光 員工曝：停車場已空蕩蕩

  2. 他實測用安卓線為iPhone 15充電 結果說了「這句話」

  3. 政院通過囤房稅2.0 稅率天花板上修至4.8％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。