SCFI運價連三黑 搶貨殺價聲隆隆

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大陸十一長假前、後出貨無力，航商為節後進入淡季囤貨，搶貨殺價聲隆隆！上海出口貨櫃運價指數SCFI連三黑，22日最新一周報價續跌3.9％至911.73點，歐美主要航線皆墨，美西、美東線每40呎櫃運價各下跌6.78％、5.19％，歐洲、地中海線每20呎櫃運價各下跌5.32％、2.48％。

多家貨代業者表示，黃金週的到來就意味第三季傳統旺季的結束，更何況今年第三季旺季不旺，船商主要靠技術性控艙一路支撐運價。據稱，美西南線控艙達3成以上、美西北線也逾2成，節後進入第四季傳統淡季，加上新增運力拉高，可能抵銷更多減併班效應，運價恐更易跌難漲。

至於歐洲線更發愁，除了持續受到通膨、戰爭影響，即將進入冬季能源需求花費增加，恐排擠可支配所得，進一步削弱歐洲市場購買力，加上大型貨櫃新船主跑歐洲線，業界預估運價還可能走弱，唯跌價空間已有限。

SCFI最新報價，上海到歐洲每20呎櫃運價623美元，下跌35美元、周跌5.23％；到地中海每20呎櫃運價1,217美元，下跌31美元、周跌2.48％；到美西每40呎櫃運價1,790美元，下跌98美元、周跌5.19％；到美東每40呎櫃運價2,377美元，下跌173美元、周跌6.78％。