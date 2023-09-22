外資無差別砍倉! 這檔ETF終結連5賣躍買超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會利率會議結束後，升息疑慮再起，美股4大指數全部重挫逾1%，台股繼昨天大跌之後，今天續開低，早盤一度跌逾百點，所幸AI股群起反彈，緯創、廣達、技嘉、英業達、緯穎紛紛表態，高價股立旺亮燈漲停，祥碩、世芯、創意都大漲逾5%，帶動指數走高油黑翻紅，終場上漲27.81點，收16,344.48點，成交量縮至2,355億元。

今天外資賣超151.16億元，投信買超19.51億元，自營商賣超16.88億元，合計3大法人賣超148.53億元。

外資今天賣超遍及台股各產業龍頭股，幾乎可以說是「無差別」殺出，包括台積電、聯電、富邦金、中鋼、台泥，甚至台灣50等，皆名列賣超前10榜單。

近期暴紅的高股息ETF後起之秀，00929遭外資連賣5日，總計拋售19萬7,492張之後，今天轉為加碼1.86萬張，居買超第一名。

中國大陸經濟走弱，房企頻頻爆雷，加上美中貿易戰外資撤出，陸股在長線低檔徘徊，不過今天陸股強彈逾1%、香港國企股大漲逾2%，外資同步加碼3檔相關正二ETF，包括元大滬深300正2、中信中國50正2、富邦恒生國企正2等。

法人表示，美國聯準會「放鷹」，衝擊台股今天盤中跌破區間盤整下緣16,264點，呈現破底走勢，但昨天上市櫃下跌家數超過1,100家、佔比66%，上漲家數僅161家、佔比9%，各類股齊殺，顯示短線悲觀氣氛來到臨界點。但即使聯準會今年再升息，整個升息循環畢竟走到末段了，本周不排除是最後利空測底，投資人勿貿然殺低。

外資今天買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息（00929）18,645張、矽統（2363）13,119張、東元（1504）10,271張、元大滬深300正2（00637L）6,918張、神達（3706）5,498張、華航（2610）4,622張、中信中國50正2（00753L）4,102張、富邦恒生國企正2（00665L）3,870張、達運（6120）3597張、友達（2409）3550張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華富時不動產（00712）21997張、開發金（2883）18,369張、聯電（2303）18,033張、台泥（1101）15,894張、台積電（2330）15,752張、長榮航（2618）9,859張、富邦越南（00885）9,467張、富邦金（2881）8,840張、元大台灣50（0050）7,054張、中鋼（2002）6,828張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。