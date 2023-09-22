台英跨國電力合作、穩定韌性再強化 台電導入電網即時慣量測量系統

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經濟部能源局與英國在台辦事處於台北國際會議中心22日合辦「第18屆臺英再生能源交流會議」，針對離岸風電運維、氫能及碳捕集與封存及智慧電網等議題進行分享交流，英國對台貿易特使福克納勳爵率領英國10家再生能源企業參與，現場台電由副總經理吳進忠代表與會，與去年底開始合作的RTL公司代表-亞太區業務執行董事David Sterling一同分享合作心得。

因應發展自主能源、減緩全球暖化與淨零排放國際趨勢，我國近年持續積極發展再生能源，風光發電最高已達近800萬瓩，佔比可超過32％，然因發電特性與傳統機組不同，綠能越多也對電力系統產生新挑戰，台電因而與英國創新能源技術公司Reactive Technologies Limited（RTL）跨國合作，開啟為期5年的電力系統即時慣量量測計畫。台電表示，合作將有助提升電力系統即時監測與預測能力，強化供電穩定度，目前已於全台北中南之台電服務所等10處場域佈建即時頻率變化率測量系統，預計明年結合新儲能案場上線實測即時慣量。

台電指出，RTL是國際知名的電網韌性科技公司，於2010年成立，專注電網慣量量測及大數據演算分析，曾獲2022彭博新能源財經先鋒（ Bloomberg New Energy Finance Pioneers）肯定，被評為值得關注的氣候科技新創，合作對象除台電，更涵括英國國家電力公司、日本東京電力公司等知名電業，台電自去年12月起與其跨國合作「台灣電力系統慣量量測服務」。

台電說明，我國與英國、日本皆屬海島型獨立電網，電網營運全得靠自己，無法如歐洲跨國電力支援，而當綠能佔比持續提高，間歇發電特性也對系統運轉產生新挑戰，台電既有會從發電機組推估當下的系統應變能力（慣量），作為電力調度策略參考，如今進一步與英國RTL合作電網慣量即時量測，涵蓋範圍擴及用電端，大幅提高掌握精準度，有助評估與因應各種電力狀況，除可增加系統的再生能源容納能力，還能進一步減少停電機率，如遇突發停電事故，亦可降低影響範圍與時間。

台電表示，透過台英合作，目前已在北中南共10處場域處佈建即時頻率變化率測量系統，後續將結合預計明年上線的台電宜蘭冬山60MW（百萬瓦）儲能案場，以即時信號導入電網，取得電力系統即時慣量，作為實際調度的重要參考數據。