新北查存放西螺可疑液蛋被標示台灣 來源確定巴西蛋

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雲林縣衛生局19日率先發現台中金寶蛋品公司疑似進口蛋液改標為「台灣」，20日執行封存時又發現新北市永成蛋品公司加工的冷凍殺菌液蛋也疑似改標台灣，新北市衛生局今（22日）確認是永成蛋品是依照中央畜產會指示以「原產地：台灣」貼標籤。

台中市衛生局20日回覆雲林縣衛生局金寶蛋品公司協助農業部生產的冷凍殺菌液蛋產品涉嫌產地假冒，雲林縣衛生局立即執行封存金寶蛋品液蛋時，赫然發覺該冷凍艙上層層架還有一批200箱新北市「永成蛋品股份有限公司」加工製造的冷凍殺菌液蛋，原產地亦標示「台灣」，立即移請新北市政府衛生局後續查察。

新北市衛生局今（22日）回覆雲林縣衛生局查核結果，永成蛋品自今年6月起受中央畜產會委託將巴西進口蛋品加工製造成殺菌液蛋，業者出示相關聯繫紀錄表示是依照中央畜產會指示以「原產地：台灣」貼標，直至7月底農業部通知後才將產地改回原產國巴西。

雲林縣衞生局表示，該批永成蛋品公司製造的冷凍殺菌液蛋已封存完畢，確保不得流入市面。

本案緣起於雲林縣衛生局18日行文請農業部提供進口蛋下游廠商名單，19日上午仍不見回文，只好根據農業部新聞稿附件的冷鏈倉儲地點，主動到西螺一家農產倉儲查察貯存的過期進口蛋，稽查人員赫然發現約有500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」標示產地台灣，立即警覺有改標疑慮，知會台中市衛生局查察金寶蛋品公司，結果案情如肉粽般複雜。