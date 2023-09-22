SYM最香車友會 CLBCU女孩日 樂天女孩陪你一起看球賽

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三陽CLBCU上市將近3個月銷售已突破9000台，外型如同蜂鳥百變迷人又小巧，同時加上內在貼心實用好操作，在女性消費者中颳起一股”蜂”潮，從未騎過車的女性都被CLBCU擄獲，只在路上看過一眼就決定下單購買，就連7月初完成環島挑戰的樂天女孩們，在6天騎乘體驗下，也都紛紛成為最美車主們。

寵愛車主們，三陽首度邀請車主在樂天桃園球場同樂，還特別請到也是CLBCU車主的樂天女孩帶領互動，精心安排讓大家能夠一邊看球賽一邊大口吃燒肉的福利，球賽一開打所有美味新鮮的食材就上桌，讓看球賽儼然變得十分奢華，好比球賽轉播餐廳，不過眼前是真實刺激開打中，這般超過千元的體驗都是免費給予所有成功搶到報名的車主參與，看了都讓旁人好生羨慕，早知如此應該早早成為CLBCU車主！

不只活動寵愛車主，車款隱藏滿滿對女性的用心，車重輕量化方便輕鬆立中柱、拉桿獨家優化簡單一手掌握安全，搭載上超強省油新科技EnMIS，輕快省油可約25天不用繞路進加油站；同時貼心設計，可旋轉後照鏡隨心轉動方便女性整理妝髮、Keyless便利開啟車輛也有尋車功能，CLBCU絕對是新時代女性的購車最佳選擇。

如此好搭貼心的車款，為使消費者能夠做出聰明選擇、自信騎乘，CLBCU本月推出準時尚學優惠6,000元(=三陽購車補助金4,000元(直扣)+準時尚學購車加碼2,000元(電匯)) ，同享24期分期0利率，詳情請參考SYM官網。