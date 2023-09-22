美巡球員部落格：薩西斯提加拉

在加州納帕舉行的飛塔錦標賽（Fortinet Championship），印裔美籍新秀薩西斯提加拉（Sahith Theegala）於家人與朋友面前，贏得了突破性的美巡賽首勝，也鞏固了他身為高爾夫新星之一的地位。這位25歲的年輕人特別向自己的父母穆拉利達爾（Muralidhar）與卡魯納（Karuna）致謝。他的父母在1980年代從印度移民到美國，為了支持他的高球夢犧牲奉獻。現在，提加拉更希望自己的勝利能激勵印度的其他年輕運動員，勇於追求並實現自己的夢想。以下是薩西斯提加拉Sahith Theegala在其部落格發表的感性文章:

這太瘋狂了…我簡直不敢相信真的發生了。我想在這場勝利的背後，是我們投入的大量努力以及背後有許多人的支持。高爾夫真的很難，你永遠不知道何時你能找到一點熱度，何時你會持續手感冰冷。不過，我接受這一切，因為能參加比賽的感覺很好。我的第一個想法是，這感覺像是一場團隊勝利。這並非只是我個人的一場勝利，而是對於所有一直支持我的人的勝利。正是他們，才讓我走到了今天。

能夠與家人和朋友分享這一刻，是最棒的。我不想說這是一個千載難逢的時刻，但這確實是一個千載難逢的時刻。你只贏了一次，而且你永遠不知道自己未來是否能贏，對吧？他們能來到這裡很特別，這是我永遠不會忘記的。 即使經歷了高潮和低谷，他們仍然替我加油、支持我。自從我展開職業生涯以來，他們一直都是這樣；我只想讓他們知道，我也支持他們。

能在自己的家鄉獲勝而且有這麼多人前來觀看比賽，真的太棒了；不過，這並不是件容易的事情。看比賽和打比賽是很不一樣的，就我個人而言，我看球會比打球更緊張。所以，我知道站在他們的立場是什麼感覺。當你看比賽時，你肯定會得到更多的高潮和低谷；而在打比賽的我，則覺得自己在賽場上的情緒一直很穩定。我會把自己的情緒表露在外，但大多數情況下，我不會有太大的情緒起伏。我告訴家人和朋友我喜歡他們的歡呼，我承認這一點。但是在那一刻，比方我抓到小鳥，我會努力降低心率，不要太興奮，只是繼續打球。我有好幾次慘痛教訓，你必須去經歷並克服。我知道我必須盡可能保持專注，並努力在最後一輪拿出最好的表現。真的很棒，尤其在第17和18洞，我有點沉浸其中；果然，我在第18洞打出這一週最差的三桿，吞下了柏忌。但是，是的，在每一洞都能聽到歡呼聲真的太棒了，這確實給了我很多能量。

我父親是我今天能來這裡的原因。他帶我認識了各項運動，特別是籃球和高爾夫，我喜歡和他一起收看電視上的運動賽事。當他從印度過來時，他只知道學術和唸書。媽媽和他都做得很好，他們學習如何成為融合印度文化和美國文化的父母，讓我參加運動，讓我花很多時間在運動上。

他們送我進入一個籃球俱樂部，當爸爸還在工作時，媽媽就開車送我去參加很多訓練。他們共同努力，因為他們知道這是我的夢想和熱情，然後逐漸也成為他們的夢想和熱情，尤其是我的父親。他也是一名競爭者，儘管他從未真正參與過運動競技。我想一開始，我的一些家人甚至朋友可能很難理解，我為什麼要試著成為職業高爾夫選手，這看起來像是個白日夢，但我爸爸一直支持我。他從一開始就相信我，並且知道我能做到。光是想到他為我所做的一切，我很難不激動。他一直支持我，即使我在2018和2019年手腕開刀，認為自己可能再也不會打高爾夫球了，但他不斷地推著我往前。爸爸對我也很嚴厲，但他也是我最好的朋友之一。他總是告訴我要打得開心，最重要的是享受；如果你不喜歡，那麼這樣做就沒有意義，因為生命太短了。這真是一個正確的組合。現在，他是我所認識最開心的人，這對我來說意味著全世界。

這場勝利的意義重大，因為我的許多家人仍然住在印度。我為自己的印度血統感到非常自豪，我更樂於看到其他印度運動員在比賽中脫穎而出。尼拉吉喬普拉（Neeraj Chopra）曾贏過幾枚金牌，我認為這是印度在標槍田徑比賽中獲得的第一枚金牌。這對國家來說意義重大。然後，我很幸運能夠在英國公開賽的練習輪與（Shubhankar Sharma）一起練球，也見到了他的整個團隊、父親和教練。他在那裡表現出色，我非常支持他，因為他是我見過最好的人之一。我記得他在那場大賽名列第七，他也歷經了一個美好的東山再起賽季。阿尼班拉希里（Anirban Lahiri）經常會發訊息給我，顯然他對於印度的高爾夫發展也貢獻良多。

顯然，艾克謝巴提亞（Akshay Bhatia）（印裔美籍）在七月的梭子魚錦標賽（Barracuda Championship）贏得美巡賽冠軍，以及艾隆雷伊（Aaron Rai）週日在溫特沃斯（Wentworth）舉行的BMW PGA 錦標賽獲得第二名，對印度人民來說都是非常酷且值得崇拜的偶像，希望我們能夠打破一些關於運動能力和體育競賽等的刻板印象。當然，這對我來說意義重大，我在日常生活中做的很多事情都源自於我的文化和傳統。我的父母是他們家族中第一批來到美國的人。這意義重大，希望這是對印度體育界真正有利的開端。