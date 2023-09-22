分析師：台積不會3度下修財測 明年半導體回溫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者吳家豪台北22日電】半導體產業吹逆風，晶圓代工廠台積電今年已兩度下修財測目標。外資分析師出身的騰旭公司投資長程正樺今天說，PC庫存修正已告一段落，手機產業有新品效應，台積電應該不會3度下修今年財測，看好明年半導體市場將回溫。

程正樺下午出席「解讀半導體趨勢論壇」，以「生成式AI與半導體產業的投資機會」為主題分享看法。

程正樺指出，今年是半導體產業景氣不好的一年，4、5月開始有落底跡象，5月後看到市場陸續上修今年獲利，主要因為人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）改變半導體趨勢。

程正樺說，個人電腦（PC）需求目前已經止穩，庫存修正告一段落，明後年會慢慢回溫；手機產業略為回溫，庫存調整還需要數季，但蘋果與華為新機初期賣得不錯。市場擔心10月台積電恐3度下修今年財測，他認為應該不會，目前半導體景氣已接近谷底，可以期待明年復甦。

談到AI需求，程正樺認為，人工智慧是一個通稱名詞，2016至2017年曾一度掀起分析型AI熱潮，運用在影像辨識、語音辨識、自動駕駛領域，卻因為涉及隱私和法規等問題而難以普及。

他表示，今年市場聚焦生成式AI，可以輸出文字和影像，但要注意版權問題和昂貴的算力成本，目前已經有金融業者試用，改善生產力。生成式AI會讓民眾開始思考，該怎麼使用這項工具，也因為AI太強，以後「有圖未必有真相」。

程正樺指出，AI價值鏈很多地方都有投資機會，與台廠最相關的是硬體層面，包括基礎建設和AI伺服器供應鏈，AI伺服器零組件的單價可能高達傳統伺服器的10倍。市場預估今年全球AI伺服器出貨量約18萬至19萬台，其中以微軟採購5萬台最多，其他業者包括Meta將採購3.5萬台、Google將採購2萬台。