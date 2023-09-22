歷經2個月、1327人次天使輪抽油完成 後續處置依3大原則進行

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帛琉籍天使輪於7月21日在高雄外海沉沒，歷經2個月的作業，終於完成船體殘油抽除任務，交通部次長祁文中今日到應變中心指示港務公司應依3大原則辦理，包含得持續監控有無油汙狀況，也需先分階段評估該船體後續處置方式，還有漁民災損和相關處理費用，持續與律師研擬後續各種扣押船東財產可行性。

歷經65天、35次應變會議，港務公司終於完成漂流貨櫃處置、海面油汙清理及船體殘油抽除任務。其中，船體殘油抽除過程受到多個颱風影響，各單位多次滾動檢討研商，調整油櫃抽油順序，協調海事工程公司動員更多潛水員24小時日夜趕工，共投入307艘次作業船舶、超過1327人次（含潛水人員與甲板作業人員），原訂預定9月24日以前完成抽油的期程，提前於9月21日完成，共計抽除470公噸殘油。今日上午海事工程公司再次調派潛水團隊下水執行船體全面檢查及確認所有油櫃已無殘油，並續辦滲油點加固封堵工作。

交通部次長祁文中22日中午赴應變中心，與港務公司等相關單位開會，並指示港務公司應依3大原則辦理，首先，後續港務公司仍應每日出動無人機以空域方式巡視沉船點周遭水域，且派遣除汙船於該輪周邊備便戒護，也繼續觀測蚵子寮漁港、旗后燈塔及鳳鼻頭漁港等岸際熱點狀況，戮力保護海洋環境生態。

至於船體後續處理部分，因天使輪沉沒位置為高雄港一港口錨地，目前位於水下54公尺深處坐底，雖該區水域海床平坦，但桅杆突出，仍有影響船隻錨泊使用及港口長期營運之虞，現行處理方針應以不影響航安為首要考量，請港務公司先行要求船東依限提出船體移除計畫及可具體落實證明等，再行評估後續；另港務公司應預為分階段評估該船體後續處置方式，以利必要時得即時動員因應船體後續處理工作。

最後，有關航港局彙整漁民因本事件所致災損與衍伸相關費用，以及港務公司協助處理貨櫃打撈及殘油抽除等相關費用及所衍生之損失，請持續與律師研擬後續各種扣押船東財產可行性，保全港務公司權利。