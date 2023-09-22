海龍專案融資終於有譜 1,180億聯貸案亞太最大案

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海龍離岸風電計畫終於傳出好消息！海龍今（22）日宣布已簽署融資協議，取得新臺幣1,180億元專案融資，這項聯貸案將成為台灣及亞太區域迄今最大規模的離岸風電專案融資，寫下國內綠色金融嶄新的一頁。

海龍計畫的專案融資將由16家國際和本地商業銀行提供，據金融圈人士透露，海龍專案融資參與的國內金融機構包括台灣人壽、富邦人壽、中國信託商業銀行、富邦銀行等四家國內業者。

除國內銀行外，也有多家國外銀行參與，且得到多家出口信貸機構（Export Credit Agencies, ECAs）支持。此次出口信貸機構除提供商業銀行風險擔保外，也直接貸款給海龍計畫，且其提供商業銀行的擔保成數將是台灣離岸風電產業史上最高。海龍計畫預計短期內將滿足所有相關條件，正式達成融資到位。

海龍計畫執行長柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，簽署融資協議對於股東、合作夥伴及海龍計畫來說是一大成就。達成這項里程碑展現金融機構和政府對海龍計畫的重視，擁有金融機構、政府以及所有重要關係人的支持，海龍計畫才能順利達成這項目標。

他說，未來團隊將持續與夥伴攜手合作，確保專案如期在計畫及預算範圍內完工，完成建置後，海龍計畫將協助台灣大步邁向2050年達成40至55GW離岸風電容量目標。

海龍計畫執行副總田村準（Jun Tamura）表示：「海龍今日簽署融資協議深具指標意義，待融資到位後，這項融資計畫將成為台灣和亞太地區最大的離岸風電專案融資。感謝計畫團隊、合作夥伴以及所有金融機構的共同努力，讓我們得以實現此一重要里程碑。」

海龍計畫融資協議順利完成簽署，受惠於台灣健全的投資環境及完善的政策支持，不僅替臺灣離岸風電產業及綠色金融寫下嶄新篇章，亦替國內第二階段潛力場址邁入第三階段區塊開發之際，具承先啟後的作用。海龍將持續支持臺灣的再生能源發展目標，為達成2050年淨零轉型作出貢獻。

海龍計畫預計於2025年至2026年併網發電，屆時將創造超過5,000個工作機會，並成為臺灣史上最大單一風場，提供超過百萬戶家庭用電。