政大首推跨校碩士學程 融合台聯大五大研究學群

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台灣聯合大學系統的四校文化研究團隊，串接各校特色課程作為課程方向，政治大學22日表示，今年以「媒體與文化治理」研究學群加入清華大學、陽明交通和中央大學的原有運作模式，並規劃為「亞際文化研究國際碩士學位學程」，成為政大首個跨校、跨領域及跨地區的碩士學位學程。

政大表示，「亞際文化研究國際碩士學位學程」8月正式通過教育部核定，10月中旬起開放推甄報名，本國生、國際生、陸生以及僑生都是招生對象，最快明年9月可入學就讀。

政大廣電系教授兼亞際文化研究國際碩士學位學程籌備處主任陳儒修表示，清大、陽明交大及中央大學三校跨校、跨領域設計學程，是台灣第一個突破現有大學體制而具體實現的成功模式，且已落實十年之久，早已建立良好的研究基礎，各校特色課程有「當代思潮與社會運動」、「批判理論與亞洲現代性」、「性／別研究 」及「視覺文化」等研究學群組成，政大是四校中唯一具有傳播學院的學校，在教育部審核通過後，政大以「媒體與文化治理」為政大的特色學群。

陳儒修說：「它來自於歐盟的概念，提倡文化多樣性、文化政策、文化創意產業與文化智慧財產等，十分符合政大特質。」學生的學習將不會只停留在單一校園，將透過移動到台聯大四校，學習感興趣的領域及課程，可以持續拓展自己的知識及視野，也期盼為政大形成鯰魚效應，開啟更多跨校學位學程的可能。