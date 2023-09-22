新北推動原住民傳統工藝展 感受部落生命力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市原民局長期致力於推動原住民工藝產業發展與推廣，今年持續辦理工藝產業推廣策展補助計畫，由泰雅族知名設計師與工藝家劉大衛（Yawi Akin）於淡江大學辦理《山的那一編 Craft Wall：部落生活工藝展》，於今（22）日盛大開展！

透過本次展覽，希望讓參觀者看見原住民族的祖先如何從大地學習並細心聆聽山海的語言，從而吸取創作的靈感，並將之轉化為生命多彩且獨特的工藝風景；這種對自然的敬意和追尋事物本質的精神，又如何在現代秉持並付諸實現。

劉大衛是拿鞘（Nature）品牌創辦人，秉持著部落耆老教導「敬畏山林、愛惜土地」之心，一直以來善用自然環境的獻禮就地取材，常見以檳榔葉為材質，每片葉子都是獨一無二，要在每年4至8月檳榔葉自然掉落時取材，進行清洗、浸泡、日曬、整平裁切等繁複作業整理後才可使用，經過再生與創新呈現不同樣貌，不僅天然素材再利用也是創造友善土地的價值。

這次由劉大衛擔任策展人的《山的那一編 Craft Wall：部落生活工藝展》，將聚焦台灣原住民工藝師和設計師如何將自然的詩篇完美的演繹出來，並且巧妙地將山林賦予的物質轉換為充滿靈性與美感又多樣化的手工藝品，彰顯出扎根於傳統文化中的生活實踐和自然智慧。

透過此次展覽牆的設置，期望讓更多人感受並讚譽這種豐富創意的部落植物生命力，參觀者將有機會深入體驗台灣原住民的生活哲學和工藝文化，讓這些部落的工藝實踐與自然、土地和文化緊密相連，以海洋和山巒為師，細膩地傳達自然的故事。

原民局表示期盼透過這次展覽，能讓大家一同思考如何將這些理念融入日常生活，並進一步表達對大自然的敬意，一起欣賞原住民工藝之美，並在其中獲取靈感與啟示。